В Україні подорожчала вища освіта: найдорожчі університети та спеціальності

Вартість навчання в університетах України зросла на 60% за чотири роки. Найбільш різке підвищення цін відбулося саме за останній рік. Найбільше платять за вищу освіту студенти не лише в Києві, а й у західних областях.

На які спеціальності найбільше виросла ціна

Середня річна вартість навчання в українських закладах вищої освіти у 2025 році склала 30 798 грн. Тоді як у 2024-му вона була більш як на 5 000 грн нижчою — 25 347 грн. Загалом за чотири роки освіта в Україні подорожчала на 60%.

Найбільше з 2022 по 2025 рік ціна зросла на такі спеціальності:

+93% — Міжнародні відносини;

+91% — Прикладна математика;

+88% — Географія та регіональні студії;

+87% — Маркетинг;

+84% — Правоохоронна діяльність;

+82% — Облік і оподаткування;

+82% — Фінанси, банківська справа, страхування й фондовий ринок;

+79% — Міжнародне право;

+79% — Залізничний транспорт;

+77% — Громадське здоров’я.

Де в Україні найдорожча та найдешевша освіта

Найвищі ціни на вищу освіту спостерігаються не лише в Києві, а й у західних областях. Експерти пов’язують таку тенденцію зі зростанням попиту на навчання в безпечніших регіонах.

Найдорожче навчання у 2025 році було в таких областях:

Чернівецька — 37 800 грн/рік;

Львівська — 37 480 грн;

Київська — 37 308 грн;

Івано-Франківська — 35 828 грн;

Закарпатська — 34 504 грн.

Найнижчі ціни в університетах:

Херсонщини — 22 315 грн/рік;

Миколаївщини — 22 640 грн;

Запоріжжя — 22 780 грн;

Полтавщини — 23 506 грн;

Сумщини — 24 124 грн.

На які спеціальності найвищі ціни

Фахівці визначили 10 найдорожчих освітніх напрямків. Попри високу вартість навчання, щороку на ці спеціальності спостерігається високий конкурс:

Стоматологія — 53 280 грн;

Медицина — 51 412 грн;

Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво — 48 788 грн;

Міжнародні відносини — 48 079 грн;

Педіатрія — 47 752 грн;

Медична психологія — 46 028 грн;

Міжнародне право — 42 704 грн;

Музичне мистецтво — 42 353 грн;

Інформаційні системи та технології — 40 817 грн;

Інженерія програмного забезпечення — 40 687 грн.

Найдешевше коштують освітні напрями, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Зокрема це:

Залізничний транспорт — 19 803 грн;

Тваринництво — 19 814 грн;

Машинобудування — 20 649 грн;

Організація соціокультурної діяльності — 21 120 грн;

Водні біоресурси та аквакультура — 21 187 грн;

Електрична інженерія — 21 391 грн;

Садово-паркове господарство — 21 399 грн;

Металургія — 21 408 грн;

Агроінженерія — 21 730 грн;

Енерговиробництво — 21 758 грн.

Найдорожчі та найдешевші університети

Найвищі суми традиційно фіксуються у приватних закладах вищої освіти, де річна оплата стартує приблизно від 100 тисяч гривень і може сягати значно вищих показників.

Зокрема, в American University Kyiv у 2025 році середня вартість навчання становила 323 999 грн, у Sigmund Freud University Ukraine — 315 000 грн, тоді як в Українському католицькому університеті — близько 147 000 грн на рік.

Водночас найбільш доступні ціни у педагогічних і духовних навчальних закладах. Саме в цій категорії зафіксовано найнижчу вартість освіти у 2025 році.

Так, у Таврійському християнському інституті річне навчання в середньому обходилося студентам у 11 750 грн, у Волинській православній богословській академії — 15 000 грн, а в Бердянському державному педагогічному університеті — 15 177 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що при виїзді за кордон в українців не прийматимуть деякі паспорти. Це стосується як дорослих, так і студентів та дітей молодшого віку. В тому числі тих, які живуть чи навчаються в інших країнах.

Також Новини.LIVE писали, де можна жити й працювати чи навіть навчатися віддалено за кордоном. У п’яти містах Західної півкулі найкращі умови для цифрових кочівників. Експерти оцінювали вартість життя, якість інтернет-з'єднання, рівень безпеки та наявність міської інфраструктури.

