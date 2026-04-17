В Україні подорожчала вища освіта: найдорожчі університети та спеціальності

Освіта б’є по гаманцю: найдорожчі університети та спеціальності в Україні
Вартість навчання в університетах України зросла на 60% за чотири роки. Найбільш різке підвищення цін відбулося саме за останній рік. Найбільше платять за вищу освіту студенти не лише в Києві, а й у західних областях.
На які спеціальності найбільше виросла ціна
Середня річна вартість навчання в українських закладах вищої освіти у 2025 році склала 30 798 грн. Тоді як у 2024-му вона була більш як на 5 000 грн нижчою — 25 347 грн. Загалом за чотири роки освіта в Україні подорожчала на 60%.
Найбільше з 2022 по 2025 рік ціна зросла на такі спеціальності:
- +93% — Міжнародні відносини;
- +91% — Прикладна математика;
- +88% — Географія та регіональні студії;
- +87% — Маркетинг;
- +84% — Правоохоронна діяльність;
- +82% — Облік і оподаткування;
- +82% — Фінанси, банківська справа, страхування й фондовий ринок;
- +79% — Міжнародне право;
- +79% — Залізничний транспорт;
- +77% — Громадське здоров’я.
Де в Україні найдорожча та найдешевша освіта
Найвищі ціни на вищу освіту спостерігаються не лише в Києві, а й у західних областях. Експерти пов’язують таку тенденцію зі зростанням попиту на навчання в безпечніших регіонах.
Найдорожче навчання у 2025 році було в таких областях:
- Чернівецька — 37 800 грн/рік;
- Львівська — 37 480 грн;
- Київська — 37 308 грн;
- Івано-Франківська — 35 828 грн;
- Закарпатська — 34 504 грн.
Найнижчі ціни в університетах:
- Херсонщини — 22 315 грн/рік;
- Миколаївщини — 22 640 грн;
- Запоріжжя — 22 780 грн;
- Полтавщини — 23 506 грн;
- Сумщини — 24 124 грн.
На які спеціальності найвищі ціни
Фахівці визначили 10 найдорожчих освітніх напрямків. Попри високу вартість навчання, щороку на ці спеціальності спостерігається високий конкурс:
- Стоматологія — 53 280 грн;
- Медицина — 51 412 грн;
- Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво — 48 788 грн;
- Міжнародні відносини — 48 079 грн;
- Педіатрія — 47 752 грн;
- Медична психологія — 46 028 грн;
- Міжнародне право — 42 704 грн;
- Музичне мистецтво — 42 353 грн;
- Інформаційні системи та технології — 40 817 грн;
- Інженерія програмного забезпечення — 40 687 грн.
Найдешевше коштують освітні напрями, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Зокрема це:
- Залізничний транспорт — 19 803 грн;
- Тваринництво — 19 814 грн;
- Машинобудування — 20 649 грн;
- Організація соціокультурної діяльності — 21 120 грн;
- Водні біоресурси та аквакультура — 21 187 грн;
- Електрична інженерія — 21 391 грн;
- Садово-паркове господарство — 21 399 грн;
- Металургія — 21 408 грн;
- Агроінженерія — 21 730 грн;
- Енерговиробництво — 21 758 грн.
Найдорожчі та найдешевші університети
Найвищі суми традиційно фіксуються у приватних закладах вищої освіти, де річна оплата стартує приблизно від 100 тисяч гривень і може сягати значно вищих показників.
Зокрема, в American University Kyiv у 2025 році середня вартість навчання становила 323 999 грн, у Sigmund Freud University Ukraine — 315 000 грн, тоді як в Українському католицькому університеті — близько 147 000 грн на рік.
Водночас найбільш доступні ціни у педагогічних і духовних навчальних закладах. Саме в цій категорії зафіксовано найнижчу вартість освіти у 2025 році.
Так, у Таврійському християнському інституті річне навчання в середньому обходилося студентам у 11 750 грн, у Волинській православній богословській академії — 15 000 грн, а в Бердянському державному педагогічному університеті — 15 177 грн.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що при виїзді за кордон в українців не прийматимуть деякі паспорти. Це стосується як дорослих, так і студентів та дітей молодшого віку. В тому числі тих, які живуть чи навчаються в інших країнах.
Також Новини.LIVE писали, де можна жити й працювати чи навіть навчатися віддалено за кордоном. У п’яти містах Західної півкулі найкращі умови для цифрових кочівників. Експерти оцінювали вартість життя, якість інтернет-з'єднання, рівень безпеки та наявність міської інфраструктури.
