В Україні подорожчала вища освіта: найдорожчі університети та спеціальності

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя Освіта б'є по гаманцю: найдорожчі університети та спеціальності в Україні

Освіта б’є по гаманцю: найдорожчі університети та спеціальності в Україні

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 14:43
Студенти в мантіях, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вартість навчання в університетах України зросла на 60% за чотири роки. Найбільш різке підвищення цін відбулося саме за останній рік. Найбільше платять за вищу освіту студенти не лише в Києві, а й у західних областях.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на портал Education.

На які спеціальності найбільше виросла ціна

Середня річна вартість навчання в українських закладах вищої освіти у 2025 році склала 30 798 грн. Тоді як у 2024-му вона була більш як на 5 000 грн нижчою — 25 347 грн. Загалом за чотири роки освіта в Україні подорожчала на 60%. 

Найбільше з 2022 по 2025 рік ціна зросла на такі спеціальності:

  • +93% — Міжнародні відносини;
  • +91% — Прикладна математика;
  • +88% — Географія та регіональні студії;
  • +87% — Маркетинг;
  • +84% — Правоохоронна діяльність;
  • +82% — Облік і оподаткування;
  • +82% — Фінанси, банківська справа, страхування й фондовий ринок;
  • +79% — Міжнародне право;
  • +79% — Залізничний транспорт;
  • +77% — Громадське здоров’я.

Де в Україні найдорожча та найдешевша освіта

Найвищі ціни на вищу освіту спостерігаються не лише в Києві, а й у західних областях. Експерти пов’язують таку тенденцію зі зростанням попиту на навчання в безпечніших регіонах.

Найдорожче навчання у 2025 році було в таких областях:

  • Чернівецька — 37 800 грн/рік;
  • Львівська — 37 480 грн;
  • Київська — 37 308 грн;
  • Івано-Франківська — 35 828 грн;
  • Закарпатська — 34 504 грн.

Найнижчі ціни в університетах:

  • Херсонщини — 22 315 грн/рік;
  • Миколаївщини — 22 640 грн;
  • Запоріжжя — 22 780 грн; 
  • Полтавщини — 23 506 грн;
  • Сумщини — 24 124 грн.
Вартість навчання в регіонах України. Фото: скриншот

На які спеціальності найвищі ціни

Фахівці визначили 10 найдорожчих освітніх напрямків. Попри високу вартість навчання, щороку на ці спеціальності спостерігається високий конкурс:

  • Стоматологія — 53 280 грн;
  • Медицина — 51 412 грн;
  • Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво — 48 788 грн;
  • Міжнародні відносини — 48 079 грн;
  • Педіатрія — 47 752 грн;
  • Медична психологія — 46 028 грн; 
  • Міжнародне право — 42 704 грн;
  • Музичне мистецтво — 42 353 грн;
  • Інформаційні системи та технології — 40 817 грн;
  • Інженерія програмного забезпечення — 40 687 грн.

Найдешевше коштують освітні напрями, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Зокрема це:

  • Залізничний транспорт — 19 803 грн;
  • Тваринництво — 19 814 грн;
  • Машинобудування — 20 649 грн;
  • Організація соціокультурної діяльності — 21 120 грн;
  • Водні біоресурси та аквакультура — 21 187 грн;
  • Електрична інженерія — 21 391 грн;
  • Садово-паркове господарство — 21 399 грн;
  • Металургія — 21 408 грн;
  • Агроінженерія — 21 730 грн;
  • Енерговиробництво — 21 758 грн.

Найдорожчі та найдешевші університети

Найвищі суми традиційно фіксуються у приватних закладах вищої освіти, де річна оплата стартує приблизно від 100 тисяч гривень і може сягати значно вищих показників. 

Зокрема, в American University Kyiv у 2025 році середня вартість навчання становила 323 999 грн, у Sigmund Freud University Ukraine — 315 000 грн, тоді як в Українському католицькому університеті — близько 147 000 грн на рік.

Водночас найбільш доступні ціни у педагогічних і духовних навчальних закладах. Саме в цій категорії зафіксовано найнижчу вартість освіти у 2025 році.

Так, у Таврійському християнському інституті річне навчання в середньому обходилося студентам у 11 750 грн, у Волинській православній богословській академії — 15 000 грн, а в Бердянському державному педагогічному університеті — 15 177 грн.

Вартість навчання в університетах України. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE розповідали, що при виїзді за кордон в українців не прийматимуть деякі паспорти. Це стосується як дорослих, так і студентів та дітей молодшого віку. В тому числі тих, які живуть чи навчаються в інших країнах. 

Також Новини.LIVE писали, де можна жити й працювати чи навіть навчатися віддалено за кордоном. У п’яти містах Західної півкулі найкращі умови для цифрових кочівників. Експерти оцінювали вартість життя, якість інтернет-з'єднання, рівень безпеки та наявність міської інфраструктури.

навчання ціни в Україні Університет
Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації