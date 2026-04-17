В Украине подорожало высшее образование: самые дорогие университеты и специальности

Образование бьет по кошельку: самые дорогие университеты в Украине
Стоимость обучения в университетах Украины выросла на 60% за четыре года. Наиболее резкое повышение цен произошло именно за последний год. Больше всего платят за высшее образование студенты не только в Киеве, но и в западных областях.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Education.
На какие специальности больше всего выросла цена
Средняя годовая стоимость обучения в украинских учреждениях высшего образования в 2025 году составила 30 798 грн. Тогда как в 2024-м она была более чем на 5 000 грн ниже — 25 347 грн. Всего за четыре года образование в Украине подорожало на 60%.
Больше всего с 2022 по 2025 год цена выросла на такие специальности:
- +93% — Международные отношения;
- +91% — Прикладная математика;
- +88% — География и региональные студии;
- +87% — Маркетинг;
- +84% — Правоохранительная деятельность;
- +82% — Учет и налогообложение;
- +82% — Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок;
- +79% — Международное право;
- +79% — Железнодорожный транспорт;
- +77% — Общественное здоровье.
Где в Украине самое дорогое и самое дешевое образование
Самые высокие цены на высшее образование наблюдаются не только в Киеве, но и в западных областях. Эксперты связывают такую тенденцию с ростом спроса на обучение в более безопасных регионах.
Самое дорогое обучение в 2025 году было в таких областях:
- Черновицкая — 37 800 грн/год;
- Львовская — 37 480 грн;
- Киевская — 37 308 грн;
- Ивано-Франковская — 35 828 грн;
- Закарпатская — 34 504 грн.
Самые низкие цены в университетах:
- Херсонщины — 22 315 грн/год;
- Николаевщины — 22 640 грн;
- Запорожья — 22 780 грн;
- Полтавщины — 23 506 грн;
- Сумщины — 24 124 грн.
На какие специальности самые высокие цены
Специалисты определили 10 самых дорогих образовательных направлений. Несмотря на высокую стоимость обучения, ежегодно на эти специальности наблюдается высокий конкурс:
- Стоматология — 53 280 грн;
- Медицина — 51 412 грн;
- Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство — 48 788 грн;
- Международные отношения — 48 079 грн;
- Педиатрия — 47 752 грн;
- Медицинская психология — 46 028 грн;
- Международное право — 42 704 грн;
- Музыкальное искусство — 42 353 грн;
- Информационные системы и технологии — 40 817 грн;
- Инженерия программного обеспечения — 40 687 грн.
Дешевле всего стоят образовательные направления, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления. В частности это:
- Железнодорожный транспорт — 19 803 грн;
- Животноводство — 19 814 грн;
- Машиностроение — 20 649 грн;
- Организация социокультурной деятельности — 21 120 грн;
- Водные биоресурсы и аквакультура — 21 187 грн;
- Электрическая инженерия — 21 391 грн;
- Садово-парковое хозяйство — 21 399 грн;
- Металлургия — 21 408 грн;
- Агроинженерия — 21 730 грн;
- Энергопроизводство — 21 758 грн.
Самые дорогие и самые дешевые университеты
Самые высокие суммы традиционно фиксируются в частных учреждениях высшего образования, где годовая оплата стартует примерно от 100 тысяч гривен и может достигать значительно более высоких показателей.
В частности, в American University Kyiv в 2025 году средняя стоимость обучения составляла 323 999 грн, в Sigmund Freud University Ukraine — 315 000 грн, тогда как в Украинском католическом университете — около 147 000 грн в год.
В то же время наиболее доступные цены в педагогических и духовных учебных заведениях. Именно в этой категории зафиксирована самая низкая стоимость образования в 2025 году.
Так, в Таврическом христианском институте годовое обучение в среднем обходилось студентам в 11 750 грн, в Волынской православной богословской академии — 15 000 грн, а в Бердянском государственном педагогическом университете — 15 177 грн.
