В Украине подорожало высшее образование: самые дорогие университеты и специальности

Студенты в мантиях, деньги в кошельках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Стоимость обучения в университетах Украины выросла на 60% за четыре года. Наиболее резкое повышение цен произошло именно за последний год. Больше всего платят за высшее образование студенты не только в Киеве, но и в западных областях.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Education.

На какие специальности больше всего выросла цена

Средняя годовая стоимость обучения в украинских учреждениях высшего образования в 2025 году составила 30 798 грн. Тогда как в 2024-м она была более чем на 5 000 грн ниже — 25 347 грн. Всего за четыре года образование в Украине подорожало на 60%.

Больше всего с 2022 по 2025 год цена выросла на такие специальности:

+93% — Международные отношения;

+91% — Прикладная математика;

+88% — География и региональные студии;

+87% — Маркетинг;

+84% — Правоохранительная деятельность;

+82% — Учет и налогообложение;

+82% — Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок;

+79% — Международное право;

+79% — Железнодорожный транспорт;

+77% — Общественное здоровье.

Где в Украине самое дорогое и самое дешевое образование

Самые высокие цены на высшее образование наблюдаются не только в Киеве, но и в западных областях. Эксперты связывают такую тенденцию с ростом спроса на обучение в более безопасных регионах.

Читайте также:

Самое дорогое обучение в 2025 году было в таких областях:

Черновицкая — 37 800 грн/год;

Львовская — 37 480 грн;

Киевская — 37 308 грн;

Ивано-Франковская — 35 828 грн;

Закарпатская — 34 504 грн.

Самые низкие цены в университетах:

Херсонщины — 22 315 грн/год;

Николаевщины — 22 640 грн;

Запорожья — 22 780 грн;

Полтавщины — 23 506 грн;

Сумщины — 24 124 грн.

Стоимость обучения в регионах Украины.

На какие специальности самые высокие цены

Специалисты определили 10 самых дорогих образовательных направлений. Несмотря на высокую стоимость обучения, ежегодно на эти специальности наблюдается высокий конкурс:

Стоматология — 53 280 грн;

Медицина — 51 412 грн;

Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство — 48 788 грн;

Международные отношения — 48 079 грн;

Педиатрия — 47 752 грн;

Медицинская психология — 46 028 грн;

Международное право — 42 704 грн;

Музыкальное искусство — 42 353 грн;

Информационные системы и технологии — 40 817 грн;

Инженерия программного обеспечения — 40 687 грн.

Дешевле всего стоят образовательные направления, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления. В частности это:

Железнодорожный транспорт — 19 803 грн;

Животноводство — 19 814 грн;

Машиностроение — 20 649 грн;

Организация социокультурной деятельности — 21 120 грн;

Водные биоресурсы и аквакультура — 21 187 грн;

Электрическая инженерия — 21 391 грн;

Садово-парковое хозяйство — 21 399 грн;

Металлургия — 21 408 грн;

Агроинженерия — 21 730 грн;

Энергопроизводство — 21 758 грн.

Самые дорогие и самые дешевые университеты

Самые высокие суммы традиционно фиксируются в частных учреждениях высшего образования, где годовая оплата стартует примерно от 100 тысяч гривен и может достигать значительно более высоких показателей.

В частности, в American University Kyiv в 2025 году средняя стоимость обучения составляла 323 999 грн, в Sigmund Freud University Ukraine — 315 000 грн, тогда как в Украинском католическом университете — около 147 000 грн в год.

В то же время наиболее доступные цены в педагогических и духовных учебных заведениях. Именно в этой категории зафиксирована самая низкая стоимость образования в 2025 году.

Так, в Таврическом христианском институте годовое обучение в среднем обходилось студентам в 11 750 грн, в Волынской православной богословской академии — 15 000 грн, а в Бердянском государственном педагогическом университете — 15 177 грн.

Стоимость обучения в университетах Украины.

Ваша пробная версия Premium закончилась