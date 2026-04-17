Образование бьет по кошельку: самые дорогие университеты в Украине

Дата публикации 17 апреля 2026 14:43
В Украине подорожало высшее образование: самые дорогие университеты и специальности
Студенты в мантиях, деньги в кошельках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Стоимость обучения в университетах Украины выросла на 60% за четыре года. Наиболее резкое повышение цен произошло именно за последний год. Больше всего платят за высшее образование студенты не только в Киеве, но и в западных областях.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Education.

На какие специальности больше всего выросла цена

Средняя годовая стоимость обучения в украинских учреждениях высшего образования в 2025 году составила 30 798 грн. Тогда как в 2024-м она была более чем на 5 000 грн ниже — 25 347 грн. Всего за четыре года образование в Украине подорожало на 60%.

Больше всего с 2022 по 2025 год цена выросла на такие специальности:

  • +93% — Международные отношения;
  • +91% — Прикладная математика;
  • +88% — География и региональные студии;
  • +87% — Маркетинг;
  • +84% — Правоохранительная деятельность;
  • +82% — Учет и налогообложение;
  • +82% — Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок;
  • +79% — Международное право;
  • +79% — Железнодорожный транспорт;
  • +77% — Общественное здоровье.

Где в Украине самое дорогое и самое дешевое образование

Самые высокие цены на высшее образование наблюдаются не только в Киеве, но и в западных областях. Эксперты связывают такую тенденцию с ростом спроса на обучение в более безопасных регионах.

Самое дорогое обучение в 2025 году было в таких областях:

  • Черновицкая — 37 800 грн/год;
  • Львовская — 37 480 грн;
  • Киевская — 37 308 грн;
  • Ивано-Франковская — 35 828 грн;
  • Закарпатская — 34 504 грн.

Самые низкие цены в университетах:

  • Херсонщины — 22 315 грн/год;
  • Николаевщины — 22 640 грн;
  • Запорожья — 22 780 грн;
  • Полтавщины — 23 506 грн;
  • Сумщины — 24 124 грн.
Вартість навчання в регіонах України
Стоимость обучения в регионах Украины. Фото: скриншот

На какие специальности самые высокие цены

Специалисты определили 10 самых дорогих образовательных направлений. Несмотря на высокую стоимость обучения, ежегодно на эти специальности наблюдается высокий конкурс:

  • Стоматология — 53 280 грн;
  • Медицина — 51 412 грн;
  • Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство — 48 788 грн;
  • Международные отношения — 48 079 грн;
  • Педиатрия — 47 752 грн;
  • Медицинская психология — 46 028 грн;
  • Международное право — 42 704 грн;
  • Музыкальное искусство — 42 353 грн;
  • Информационные системы и технологии — 40 817 грн;
  • Инженерия программного обеспечения — 40 687 грн.

Дешевле всего стоят образовательные направления, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления. В частности это:

  • Железнодорожный транспорт — 19 803 грн;
  • Животноводство — 19 814 грн;
  • Машиностроение — 20 649 грн;
  • Организация социокультурной деятельности — 21 120 грн;
  • Водные биоресурсы и аквакультура — 21 187 грн;
  • Электрическая инженерия — 21 391 грн;
  • Садово-парковое хозяйство — 21 399 грн;
  • Металлургия — 21 408 грн;
  • Агроинженерия — 21 730 грн;
  • Энергопроизводство — 21 758 грн.

Самые дорогие и самые дешевые университеты

Самые высокие суммы традиционно фиксируются в частных учреждениях высшего образования, где годовая оплата стартует примерно от 100 тысяч гривен и может достигать значительно более высоких показателей.

В частности, в American University Kyiv в 2025 году средняя стоимость обучения составляла 323 999 грн, в Sigmund Freud University Ukraine — 315 000 грн, тогда как в Украинском католическом университете — около 147 000 грн в год.

В то же время наиболее доступные цены в педагогических и духовных учебных заведениях. Именно в этой категории зафиксирована самая низкая стоимость образования в 2025 году.

Так, в Таврическом христианском институте годовое обучение в среднем обходилось студентам в 11 750 грн, в Волынской православной богословской академии — 15 000 грн, а в Бердянском государственном педагогическом университете — 15 177 грн.

Вартість навчання в університетах України
Стоимость обучения в университетах Украины. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что при выезде за границу у украинцев не будут принимать некоторые паспорта. Это касается как взрослых, так и студентов и детей младшего возраста. В том числе тех, которые живут или учатся в других странах.

Также Новини.LIVE писали, где можно жить и работать или даже учиться удаленно за рубежом. В пяти городах Западного полушария лучшие условия для цифровых кочевников. Эксперты оценивали стоимость жизни, качество интернет-соединения, уровень безопасности и наличие городской инфраструктуры.

учеба цены в Украине Университет
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
