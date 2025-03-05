Чому маючи гроші, Україна не зможе купити зброю — нардеп пояснив

Людина тримає купюри по 500 грн. Фото: УНІАН

Грошей на соцвиплати, пенсії та зарплати вистачає, але ситуація зі зброєю під питанням. Навіть маючи значні фінансові ресурси, Україна не зможе придбати необхідне озброєння через обмеження на його продаж.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк в ефірі Вечір.LIVE у середу, 5 березня.

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Проблема із закупкою зброї

Железняк пояснив, що навіть за умови необмеженого фінансування Україна не може просто купити необхідну зброю — це геополітичний інструмент, і США можуть обмежити її продаж навіть союзникам.

"На відміну від картоплі, яєць чи військової форми — зброю, навіть при наявності всіх грошей світу, ви просто не купите. Вам її не продадуть, тому що є заборона. Зброя — це певний такий геополітичний інструмент, яким граються всі країни, особливо Сполучені Штати. Вони можуть просто заборонити продавати зброю своїм виробникам, ті ж самі ракети Patriot, або навіть заборонити реекспорт зброї, яка використовується в інших країнах чи продана в інших країнах, по своїм технологіям. І це у них є такий легальний механізм, і вони його можуть використовувати, тому навіть при наявності грошей не завжди ми зможемо щось купити", — сказав нардеп.

Він додав, що зараз військові витрати фінансуються з внутрішніх ресурсів — податків, митних платежів та держпідприємств. За розрахунками, цих коштів поки вистачає.

"Що стосується військових видатків, нагадую, ми фінансуємо за свої, тобто за внутрішні ресурси, за дуже окремими виключеннями. Ми фінансуємо з податків, митних платежів, державних підприємств. Станом на зараз нам цих грошей вистачає", — підсумував Железняк.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на подальше постачання зброї Україні. Скасування призупинення військової допомоги Україні можливе, якщо переговори із Києвом будуть успішними.