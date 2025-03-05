Почему имея деньги, Украина не сможет купить оружие — нардеп объяснил

Человек держит купюры по 500 грн. Фото: УНИАН

Денег на соцвыплаты, пенсии и зарплаты хватает, но ситуация с оружием под вопросом. Даже имея значительные финансовые ресурсы, Украина не сможет приобрести необходимое вооружение из-за ограничений на его продажу.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в эфире Вечір.LIVE в среду, 5 марта.

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Проблема с закупкой оружия

Железняк пояснил, что даже при условии неограниченного финансирования Украина не может просто купить необходимое оружие — это геополитический инструмент, и США могут ограничить его продажу даже союзникам.

"В отличие от картошки, яиц или военной формы — оружие, даже при наличии всех денег мира, вы просто не купите. Вам его не продадут, потому что есть запрет. Оружие — это определенный такой геополитический инструмент, которым играют все страны, особенно Соединенные Штаты. Они могут просто запретить продавать оружие своим производителям, те же ракеты Patriot, или даже запретить реэкспорт оружия, которое используется в других странах или продано в других странах, по своим технологиям. И это у них есть такой легальный механизм, и они его могут использовать, поэтому даже при наличии денег не всегда мы сможем что-то купить", — сказал нардеп.

Он добавил, что сейчас военные расходы финансируются из внутренних ресурсов — налогов, таможенных платежей и госпредприятий. По расчетам, этих средств пока хватает.

"Что касается военных расходов, напоминаю, мы финансируем за свои, то есть за внутренние ресурсы, за очень отдельными исключениями. Мы финансируем из налогов, таможенных платежей, государственных предприятий. По состоянию на сейчас нам этих денег хватает", — подытожил Железняк.

Напомним, президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на дальнейшие поставки оружия Украине. Отмена приостановления военной помощи Украине возможна, если переговоры с Киевом будут успешными.