Шмигаль озвучив суму яку витрачає Україна на одного військового

ЗСУ бракує 500 млрд гривень — Шмигаль назвав суму, в яку обходиться утримання одного військового
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що бюджет країни на 2024 рік формували з прогнозом, що війна закінчиться влітку. Проте війна та мобілізація в країні тривають, тож виник дефіцит сумою у 500 мільярдів гривень.
Про це Денис Шмигаль заявив під час пресконференції 10 вересня.
Україні потрібно покрити дефіцит на 500 мільярдів гривень до кінця 2024 року
Денис Шмигаль заявив, що коли Україна планувала бюджет разом з МВФ на 2024 рік, враховували прогноз, що війна закінчиться влітку цього ж року. Бюджет мав мати значні витрати на військові потреби. Втім, війна в Україні триває, як і мобілізація, що вимагає додаткового фінансування.
"Стосовно бюджету цього року і 2025 року. Коли ми планували бюджет 2024 спільно з МВФ, одним з прогнозів партнерів було, що війна буде тривати до літа 2024 року. Відповідно в бюджеті були заплановані військові витрати такими, якими вони зараз є. Але у нас триває мобілізація, дозаповнення вакансій в ЗСУ, це потребує більшого фінансування", — заявив він.
Прем'єр заявив, що наразі у бюджеті є дефіцит на 500 мільярдів гривень, які потрібно покрити до кінця 2024 року. За його словами, на одного українського військового з бюджету витрачають 1,2 млн гривень.
"Ми знаємо, що фінансування кожного військового для бюджету вартує 1,2 млн гривень, відповідно коли ми добираємо людей — маємо збільшувати бюджет ЗСУ. Цифра в 500 млрд, яка озвучена і подана це той дефіцит, який потрібен ЗСУ до кінця цього року", — заявив Шмигаль.
Міжнародні партнери не фінансують ЗСУ
Денис Шмигаль додав, що у 2025 році врахували нові реалії, які вимагають більшого фінансування. Триває дискусія з місією МВФ, адже партнери не надають коштів на ЗСУ. Україна має знайти фінансування для власного бюджету виключно з внутрішніх ресурсів із врахуванням запозичень на внутрішньому ринку.
"Партнери не дають кошти на ЗСУ, ми маємо фінансувати самостійно, ми знаходимо ресурси як в запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах. Одним з джерел ми бачимо збільшення військового збору і питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві. Це власне те, що подав Кабмін як пропозицію", — додав він.
Кабмін розраховує також отримати майже 50 млрд гривень з конфіскованих російських активів, які використають і для покриття дефіциту, і для військових потреб.
Нагадаємо, у травні 2024 року заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявляв, що вартість утримання одного українського військового без зброї становить 1,2 мільйона гривень. Стільки грошей витрачається з держбюджету на забезпечення бійця протягом року.
За останніми оцінками уряду, у 2025 році дефіцит держбюджету сягне 15 млрд доларів. Йдеться про суму без урахування підтримки західних партнерів України.
А нещодавно у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету заявили про важливість ухвалення законопроєкту, що передбачає внесення змін до державного бюджету, у другому читанні. Якщо цього не зробити вчасно, вже з 20 вересня Міністерство оборони не зможе здійснити виплати повною мірою на військові видатки.
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