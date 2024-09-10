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ЗСУ бракує 500 млрд гривень — Шмигаль назвав суму, в яку обходиться утримання одного військового

10 вересня 2024 14:14
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Шмигаль озвучив суму яку витрачає Україна на одного військового
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що бюджет країни на 2024 рік формували з прогнозом, що війна закінчиться влітку. Проте війна та мобілізація в країні тривають, тож виник дефіцит сумою у 500 мільярдів гривень.

Про це Денис Шмигаль заявив під час пресконференції 10 вересня.

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Денис Шмигаль заявив, що коли Україна планувала бюджет разом з МВФ на 2024 рік, враховували прогноз, що війна закінчиться влітку цього ж року. Бюджет мав мати значні витрати на військові потреби. Втім, війна в Україні триває, як і мобілізація, що вимагає додаткового фінансування. 

"Стосовно бюджету цього року і 2025 року. Коли ми планували бюджет 2024 спільно з МВФ, одним з прогнозів партнерів було, що війна буде тривати до літа 2024 року. Відповідно в бюджеті були заплановані військові витрати такими, якими вони зараз є. Але у нас триває мобілізація, дозаповнення вакансій в ЗСУ, це потребує більшого фінансування", — заявив він.

Прем'єр заявив, що наразі у бюджеті є дефіцит на 500 мільярдів гривень, які потрібно покрити до кінця 2024 року. За його словами, на одного українського військового з бюджету витрачають 1,2 млн гривень.

"Ми знаємо, що фінансування кожного військового для бюджету вартує 1,2 млн гривень, відповідно коли ми добираємо людей — маємо збільшувати бюджет ЗСУ. Цифра в 500 млрд, яка озвучена і подана це той дефіцит, який потрібен ЗСУ до кінця цього року", — заявив Шмигаль.

Міжнародні партнери не фінансують ЗСУ

Денис Шмигаль додав, що у 2025 році врахували нові реалії, які вимагають більшого фінансування. Триває дискусія з місією МВФ, адже партнери не надають коштів на ЗСУ. Україна має знайти фінансування для власного бюджету виключно з внутрішніх ресурсів із врахуванням запозичень на внутрішньому ринку.

"Партнери не дають кошти на ЗСУ, ми маємо фінансувати самостійно, ми знаходимо ресурси як в запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах. Одним з джерел ми бачимо збільшення військового збору і питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві. Це власне те, що подав Кабмін як пропозицію", — додав він.

Кабмін розраховує також отримати майже 50 млрд гривень з конфіскованих російських активів, які використають і для покриття дефіциту, і для військових потреб.

Нагадаємо, у травні 2024 року заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявляв, що вартість утримання одного українського військового без зброї становить 1,2 мільйона гривень. Стільки грошей витрачається з держбюджету на забезпечення бійця протягом року. 

За останніми оцінками уряду, у 2025 році дефіцит держбюджету сягне 15 млрд доларів. Йдеться про суму без урахування підтримки західних партнерів України.

А нещодавно у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету заявили про важливість ухвалення законопроєкту, що передбачає внесення змін до державного бюджету, у другому читанні. Якщо цього не зробити вчасно, вже з 20 вересня Міністерство оборони не зможе здійснити виплати повною мірою на військові видатки.

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