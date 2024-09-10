Шмигаль озвучил сумму, которую тратит Украина на одного военного

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что бюджет страны на 2024 год формировали с прогнозом, что война закончится летом. Тем не менее война и мобилизация в стране продолжаются, поэтому возник дефицит в 500 миллиардов гривен.

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции 10 сентября.

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Украине нужно покрыть дефицит на 500 миллиардов гривен до конца 2024 года

Денис Шмыгаль заявил, что, когда Украина планировала бюджет вместе с МВФ на 2024 год, учитывали прогноз, что война закончится летом этого же года. Бюджет должен иметь значительные расходы на военные нужды. Впрочем, война в Украине продолжается, как и мобилизация, требующая дополнительного финансирования.

"Что касается бюджета этого года и 2025 года. Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно в бюджете были запланированы военные расходы такими, какие они сейчас есть. Но у нас продолжается мобилизация, дозаполнение вакансий в ВСУ, это требует большего финансирования", — заявил он.

Премьер заявил, что в настоящее время в бюджете есть дефицит на 500 миллиардов гривен, которые нужно покрыть до конца 2024 года. По его словам, на одного украинского военного из бюджета тратят 1,2 млн гривен.

"Мы знаем, что финансирование каждого военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен, соответственно когда мы подбираем людей — должны увеличивать бюджет ВСУ. Цифра в 500 млрд, которая озвучена и подана это тот дефицит, который нужен ВСУ до конца этого года", – заявил Шмыгаль.

Международные партнеры не финансируют ВСУ

Денис Шмыгаль добавил, что в 2025 году учли новые реалии, требующие большего финансирования. Продолжается дискуссия с миссией МВФ, ведь партнеры не предоставляют средства на ВСУ. Украина должна найти финансирование собственного бюджета исключительно из внутренних ресурсов с учетом заимствований на внутреннем рынке.

"Партнеры не дают средства на ВСУ, мы должны финансировать самостоятельно, мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и других финансовых инструментах. Одним из источников мы видим увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе. Это собственно то, что подал Кабмин как предложение", — добавил он.

Кабмин рассчитывает также получить около 50 млрд гривен из конфискованных российских активов, которые используют и для покрытия дефицита, и для военных нужд.

Напомним, в мае 2024 года заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир заявлял, что стоимость содержания одного украинского военного без оружия составляет 1,2 миллиона гривен. Столько денег тратится из госбюджета на обеспечение бойца в течение года.

По последним оценкам правительства, в 2025 году дефицит госбюджета составит 15 млрд долларов. Речь идет о сумме без учета поддержки западных партнеров Украины.

А недавно в Комитете Верховной Рады по бюджету заявили о важности принятия законопроекта, предусматривающего внесение изменений в государственный бюджет, во втором чтении. Если этого не сделать вовремя, уже с 20 сентября Министерство обороны не сможет осуществить выплаты в полной мере на военные расходы.