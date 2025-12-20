Відео
Зняття та виключення з обліку — у чому різниця

Зняття та виключення з обліку — у чому різниця

Дата публікації: 20 грудня 2025 07:30
Чим відрізняється зняття з обліку від виключення з нього — відповідь працівника ТЦК
Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Вінницький обласний ТЦК та СП

Зняття з військового обліку та виключення з нього — поняття, які мають різні значення. Річ у тім, що зняття з військового обліку не звільняє людину від військового обов'язку.

Про це повідомив представник групи комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП Віктор Сененький.

Зняття й виключення з обліку 

За словами представника військкомату, зняття з обліку є тимчасовим явищем, яке можуть застосувати, наприклад, якщо людина перебуває в місцях позбавлення волі або відносно неї застосовують примусові заходи медичного характеру. 

"На даному етапі людини цієї в нас немає. Вона знята, бо перебуває там (у в'язниці або медзакладі, — Ред.). Після повернення з місць позбавлення волі чи з лікувальних закладів, якщо там у людини змінився статус щодо здоров'я, вона знову стає на військовий облік", — пояснив Віктор Сененький.

Виключення з військового обліку є підставою для припинення військового обов'язку. Наразі є лише чотири випадки, коли людину виключають із обліку: її смерть, позбавлення громадянства, непридатність до служби за станом здоров'я, досягнення граничного віку перебування на службі.

"Ще раз наголошую: зняття з військового обліку не звільняє від обов'язку служби. Виключення з військового обліку звільняє", — підсумував представник ТЦК та СП.

Нагадаємо, із військового обліку громадян виключають ТЦК. ВЛК таких повноважень не має.

Також ми повідомляли, що громадяни, яких виключили з обліку, але потім повернули, можуть оскаржити це рішення. Зробити це можна як у досудовому, так і в судовому порядку.

військовий призов військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
