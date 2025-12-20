Видео
Снятие и исключение с учета — в чем разница

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 07:30
Чем отличается снятие с учета от исключения с него — ответ работника ТЦК
Военнослужащие ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Винницкий областной ТЦК и СП

Снятие с воинского учета и исключение из него — понятия, которые имеют разные значения. Дело в том, что снятие с воинского учета не освобождает человека от воинской обязанности.

Об этом сообщил представитель группы коммуникаций Тернопольского областного ТЦК и СП Виктор Сененький.

Снятие и исключение с учета

По словам представителя военкомата, снятие с учета является временным явлением, которое могут применить, например, если человек находится в местах лишения свободы или в отношении него применяют принудительные меры медицинского характера.

"На данном этапе человека этого у нас нет. Он снят, потому что находится там (в тюрьме или медучреждении, — Ред.). После возвращения из мест лишения свободы или из лечебных учреждений, если там у человека изменился статус по здоровью, он снова становится на воинский учет", — объяснил Виктор Сененький.

Исключение с воинского учета является основанием для прекращения воинской обязанности. На данный момент есть только четыре случая, когда человека исключают с учета: его смерть, лишение гражданства, непригодность к службе по состоянию здоровья, достижение предельного возраста пребывания на службе.

"Еще раз подчеркиваю: снятие с воинского учета не освобождает от обязанности службы. Исключение с воинского учета освобождает", — подытожил представитель ТЦК и СП.

Напомним, с воинского учета граждан исключают ТЦК. ВВвсяК таких полномочий не имеет.

Также мы сообщали, что граждане, которых исключили с учета, но потом вернули, могут обжаловать это решение. Сделать это можно как в досудебном, так и в судебном порядке.

военный призыв военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
