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Зарплата під час ВЛК — чи отримає працівник гроші

7 березня 2025 06:15
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплата заробітної плати для військовозобов'язаного, який проходить ВЛК
Під час проходження ВЛК. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо військовозобов’язаного працівника відправили на ВЛК, роботодавець має зберегти за ним на час проходження ВЛК робоче місце. Також громадянин має отримати зарплату за цей час.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Ненюк.

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Військовий облік і військово-лікарська комісія

Військовий облік є обов’язком кожного військовозобов’язаного громадянина.

Одним із обов’язків є регулярне проходження військово-лікарської комісії у строки, визначені законодавством.

Робоче місце і зарплата під час ВЛК

Адвокат Андрій Ненюк наголосив, що кожен військовозобов’язаний, якого направили на військово-лікарську комісію, звільняється від роботи на час проходження ВЛК та, за необхідності, додаткового обстеження у профільних медичних фахівців.

Крім того, за такими громадянами, зазначив юрист, зберігаються не тільки робоче місце та займана посади, а і середня заробітна плата.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію для працевлаштування.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зберігаються за мобілізованими робочі місця на підприємствах.

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