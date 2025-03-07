Выплата заработной платы для военнообязанного, который проходит ВВК

Во время прохождения ВВК. Фото: "АрміяInform"

Если военнообязанного работника отправили на ВВК, работодатель должен сохранить за ним на время прохождения ВВК рабочее место. Также гражданин должен получить зарплату за это время.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Ненюк.

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Военный учет и военно-врачебная комиссия

Военный учет является обязанностью каждого военнообязанного гражданина.

Одной из обязанностей является регулярное прохождение военно-врачебной комиссии в сроки, определенные законодательством.

Рабочее место и зарплата во время ВВК

Адвокат Андрей Ненюк отметил, что каждый военнообязанный, которого направили на военно-врачебную комиссию, освобождается от работы на время прохождения ВВК и, при необходимости, дополнительного обследования у профильных медицинских специалистов.

Кроме того, за такими гражданами, отметил юрист, сохраняются не только рабочее место и занимаемая должности, а и средняя заработная плата.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию для трудоустройства.

Добавим, мы сообщали о том, сохраняются ли за мобилизованными рабочие места на предприятиях.