Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Забронюватись не вийде — кому і чому не нададуть відстрочку

Забронюватись не вийде — кому і чому не нададуть відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 06:27
Деяким категоріям громадян не дадуть відстрочку навіть на критично важливих підприємствах
Громадянин оформлює документи в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Громадяни України, які не врегулювали свої стосунки з ТЦК, позбавлені можливості отримання броні від мобілізації. При цьому заборона діє також на працевлаштованих на критично важливих для економіки підприємствах. 

Про це з посиланням на коментарі юристів повідомляє The Page.

Реклама
Читайте також:

Чому виникають проблеми з бронюванням

Статус критичного підприємства надає значну конкурентну перевагу на ринку праці, оскільки військовозобов'язані чоловіки активно шукають вакансії з можливістю бронювання.

Однак, як зазначають юристи, процес бронювання може бути складним. Часто виникають проблеми не господарського характеру: особи, яких підприємство бажає забронювати, можуть перебувати в розшуку ТЦК або не мати військово-облікових документів. 

Обов'язковою умовою для бронювання є наявність оновлених даних про працівника в системі "Резерв+". Якщо дані не оновлені, система не розпізнає працівника як військовозобов'язаного.

Працівник може самостійно перевірити свій статус у додатку "Резерв+". Якщо там є позначка про розшук, необхідно звернутися до ТЦК для врегулювання ситуації. В іншому випадку отримання броні буде неможливим, навіть якщо роботодавець недбало ставиться до перевірки документів.

Що пропонують депутати

З іншого боку, нардепи вже подали законопроєкт №13335 (від 30 травня 2025 року), яким пропонується дозволити бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК або не мають військово-облікового документа, крім випадків порушення статей 336 та 337 Кримінального кодексу України, які стосуються ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, в Україні зміняться правила отримання відстрочки. Йдеться про надання відстрочки студентам і педагогам.

Також ми інформували, що у "Резерв+" з'явилась можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

критична інфраструктура повістки бронювання відстрочка ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації