Деяким категоріям громадян не дадуть відстрочку навіть на критично важливих підприємствах

Громадянин оформлює документи в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Громадяни України, які не врегулювали свої стосунки з ТЦК, позбавлені можливості отримання броні від мобілізації. При цьому заборона діє також на працевлаштованих на критично важливих для економіки підприємствах.

Про це з посиланням на коментарі юристів повідомляє The Page.

Чому виникають проблеми з бронюванням

Статус критичного підприємства надає значну конкурентну перевагу на ринку праці, оскільки військовозобов'язані чоловіки активно шукають вакансії з можливістю бронювання.

Однак, як зазначають юристи, процес бронювання може бути складним. Часто виникають проблеми не господарського характеру: особи, яких підприємство бажає забронювати, можуть перебувати в розшуку ТЦК або не мати військово-облікових документів.

Обов'язковою умовою для бронювання є наявність оновлених даних про працівника в системі "Резерв+". Якщо дані не оновлені, система не розпізнає працівника як військовозобов'язаного.

Працівник може самостійно перевірити свій статус у додатку "Резерв+". Якщо там є позначка про розшук, необхідно звернутися до ТЦК для врегулювання ситуації. В іншому випадку отримання броні буде неможливим, навіть якщо роботодавець недбало ставиться до перевірки документів.

Що пропонують депутати

З іншого боку, нардепи вже подали законопроєкт №13335 (від 30 травня 2025 року), яким пропонується дозволити бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК або не мають військово-облікового документа, крім випадків порушення статей 336 та 337 Кримінального кодексу України, які стосуються ухилення від мобілізації.

