Главная Военная экономика Забронировать не получится — кому и почему не дадут отсрочку

Забронировать не получится — кому и почему не дадут отсрочку

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 06:27
Некоторым категориям граждан не дадут отсрочку даже на критически важных предприятиях
Гражданин оформляет документы в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Граждане Украины, которые не урегулировали свои отношения с ТЦК, лишены возможности получения брони от мобилизации. При этом запрет действует также на трудоустроенных на критически важных для экономики предприятиях.

Об этом со ссылкой на комментарии юристов сообщает The Page.

Почему возникают проблемы с бронированием

Статус критического предприятия предоставляет значительное конкурентное преимущество на рынке труда, поскольку военнообязанные мужчины активно ищут вакансии с возможностью бронирования.

Однако, как отмечают юристы, процесс бронирования может быть сложным. Часто возникают проблемы не хозяйственного характера: лица, которых предприятие желает забронировать, могут находиться в розыске ТЦК или не иметь военно-учетных документов.

Обязательным условием для бронирования является наличие обновленных данных о работнике в системе "Резерв+". Если данные не обновлены, система не распознает работника как военнообязанного.

Работник может самостоятельно проверить свой статус в приложении "Резерв+". Если там есть отметка о розыске, необходимо обратиться в ТЦК для урегулирования ситуации. В противном случае получение брони будет невозможным, даже если работодатель халатно относится к проверке документов.

Что предлагают депутаты

С другой стороны, нардепы уже подали законопроект №13335 (от 30 мая 2025 года), которым предлагается разрешить бронирование работников, находящихся в розыске ТЦК или не имеющих военно-учетного документа, кроме случаев нарушения статей 336 и 337 Уголовного кодекса Украины, которые касаются уклонения от мобилизации.

Напомним, в Украине изменятся правила получения отсрочки. Речь идет о предоставлении отсрочки студентам и педагогам.

Также мы информировали, что в "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке.

