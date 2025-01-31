У РВА Львівщини пояснили, що мери були оштрафовані згідно із законами

Начальник Дрогобицького районного РВА Степан Кулиняк. Фото: Скриншот

Голова Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Куліняк офіційно висловився щодо накладення штрафів на голів територіальних громад за порушення в сфері мобілізації. Він підкреслив, що це рішення ухвалили не спонтанно, а воно стало наслідком тривалої бездіяльності деяких керівників громад, які ігнорували вимоги з боку військової адміністрації щодо виконання мобілізаційних завдань.

Про це Кулиняк заявив у своєму відеозверненні у Telegram.

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Куліняк нагадав, що відповідно до чинного законодавства органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення оборонних заходів на своїх територіях. Він висловив розчарування щодо невиконання цих обов'язків деякими керівниками громад, зазначивши, що військові адміністрації змушені були вдатися до адміністративного впливу після численних попереджень та нагадувань.

Крім того, Куліняк критикував публічні заяви окремих представників місцевого самоврядування, які, на його думку, спотворюють дійсність та дезінформують громадськість. Він підкреслив, що такі висловлювання є неприпустимими і можуть негативно вплинути на суспільну безпеку, створюючи сприятливі умови для ворожої пропаганди.

Нагадаємо, міський голова Борислава Ігор Яворський підтвердив, що отримав постанову про адміністративне покарання. Його звинуватили у зриві мобілізаційних заходів.

Раніше адвокат Юрій Айвазян пояснив, як діяти громадянам, які отримали штраф від ТЦК та СП, хоча мають відстрочку. Правознавець порадив оскаржувати покарання в суді.