В РВА Львовщины объяснили, что мэры были оштрафованы согласно законам

Начальник Дрогобычского районного РОА Степан Кулиняк. Фото: Скриншот

Председатель Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк официально высказался о наложении штрафов на глав территориальных громад за нарушения в сфере мобилизации. Он подчеркнул, что это решение было принято не спонтанно, а оно стало следствием длительной бездеятельности некоторых руководителей громад, которые игнорировали требования со стороны военной администрации по выполнению мобилизационных задач.

Об этом Кулиняк заявил в своем видеообращении в Telegram.

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Кулиняк напомнил, что согласно действующему законодательству органы местного самоуправления несут ответственность за обеспечение мобилизационной подготовки и проведение оборонных мероприятий на своих территориях. Он выразил разочарование относительно невыполнения этих обязанностей некоторыми руководителями громад, отметив, что военные администрации вынуждены были прибегнуть к административному воздействию после многочисленных предупреждений и напоминаний.

Кроме того, Кулиняк критиковал публичные заявления отдельных представителей местного самоуправления, которые, по его мнению, искажают действительность и дезинформируют общественность. Он подчеркнул, что такие высказывания недопустимы и могут негативно повлиять на общественную безопасность, создавая благоприятные условия для вражеской пропаганды.

Напомним, городской голова Борислава Игорь Яворский подтвердил, что получил постановление об административном наказании. Его обвинили в срыве мобилизационных мероприятий.

Ранее адвокат Юрий Айвазян объяснил, как действовать гражданам, которые получили штраф от ТЦК и СП, хотя имеют отсрочку. Правовед посоветовал оспаривать наказание в суде.