Який новий вид соціальної допомоги для ВПО запровадили в Україні

Люди з валізами. Фото ілюстративне: zmina.info

Для ВПО в Україні запровадили новий вид соціальної допомоги. Йдеться про субсидію на житло.

Про це в суботу, 22 лютого, повідомив уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами омбудсмена, субсидія дозволяє покривати витрати на оренду житла та підтримує орендодавців.

"Субсидія призначається на шість місяців із можливістю продовження для тих, хто відповідає визначеним критеріям. Ви маєте право отримати цю допомогу, якщо ваше домогосподарство підпадає під дію програми", — зазначив Лубінець.

Також він додав, що про порушення прав ВПО можна повідомляти до Офісу омбудсмена за адресою вулиця Інститутська, 21/8, Київ, 01008, за номерами телефонів 0 800 501 720, 044 299 74 08 або на електронну адресу — hotline@ombudsmen.gov.ua.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що ВПО вже отримують компенсації за знищене житло. Упродовж тижня нові домівки за сертифікатами придбали 50 сімей.

Також ми повідомляли, що родини ВПО можуть одночасно отримувати дві субсидії. Йдеться про субсидію на оренду та субсидію на житлово-комунальні послуги.