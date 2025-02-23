Какой новый вид социальной помощи для ВПЛ ввели в Украине

Люди с чемоданами. Фото иллюстративное: zmina.info

Для ВПЛ в Украине ввели новый вид социальной помощи. Речь идет о субсидии на жилье.

Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам омбудсмена, субсидия позволяет покрывать расходы на аренду жилья и поддерживает арендодателей.

"Субсидия назначается на шесть месяцев с возможностью продления для тех, кто соответствует определенным критериям. Вы имеете право получить эту помощь, если ваше домохозяйство подпадает под действие программы", — отметил Лубинец.

Также он добавил, что о нарушении прав ВПЛ можно сообщать в Офис омбудсмена по адресу улица Институтская, 21/8, Киев, 01008, по номерам телефонов 0 800 501 720, 044 299 74 08 или на электронный адрес: hotline@ombudsmen.gov.ua.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что ВПЛ уже получают компенсации за уничтоженное жилье. В течение недели новые дома по сертификатам приобрели 50 семей.

Также мы сообщали, что семьи ВПЛ могут одновременно получать две субсидии. Речь идет о субсидии на аренду и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.