В Україні ВПО почали отримувати компенсації за знищене житло

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Фото: koda.gov.ua

Минулого тижня Міністерство розвитку громад та територій України отримали 4,3 мільярда гривень для оплати сертифікатів на житло для ВПО. Упродовж тижня роботи цієї програми нові домівки за сертифікатами придбали 50 сімей.

Про це в понеділок, 17 лютого, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

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За словами Кулеби, ще 2,5 тисячі родин подали заявки на бронювання коштів. Після того, як технічний процес завершиться, ці громадяни зможуть придбати нові квартири або будинки.

"Завдяки 15 мільярдам гривень, які уряд перерозподілив для підтримки ВПО в рамках цієї програми, ми зможемо допомогти десятьом тисячам сім'ям отримати нові домівки. Також у 2025 року в державному бюджеті передбачено чотири мільярди гривень на компенсації за пошкоджене чи знищене житло", — зазначив очільник Міністерства розвитку громад та територій України.

За його словами, є й домовленості щодо фінансування програми ще на 4,2 мільярда гривень. Надати ці кошти готовий Банк розвитку Ради Європи. Також працюють над створенням єдиної цифрової системи сервісів для ВПО та розробляють комплексну програму підтримки переселенців, яка охоплюватиме не лише надання житла, а й можливості працевлаштування, навчання, доступ до медичних послуг і соціальну підтримку.

Окремим напрямом є розвиток муніципального житла для ВПО за підтримки Європейського інвестиційного банку. На першому етапі на реалізацію цього проєкту спрямують 400 мільйонів євро.

Нагадаємо, родини ВПО можуть одночасно отримувати дві субсидії. Йдеться про субсидію на оренду та субсидію на житлово-комунальні послуги.

Також ми повідомляли, що Кабмін розширив програми підтримки українців. Оновлення відбулися одразу в декількох державних програмах.