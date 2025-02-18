В Украине ВПЛ начали получать компенсации за уничтоженное жилье

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Фото: koda.gov.ua

На прошлой неделе Министерство развития общин и территорий Украины получили 4,3 миллиарда гривен для оплаты сертификатов на жилье для ВПЛ. В течение недели работы этой программы новые дома по сертификатам приобрели 50 семей.

Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Читайте также:

Компенсации переселенцам за уничтоженное жилье

По словам Кулебы, еще 2,5 тысячи семей подали заявки на бронирование средств. После того, как технический процесс завершится, эти граждане смогут приобрести новые квартиры или дома.

"Благодаря 15 миллиардам гривен, которые правительство перераспределило для поддержки ВПЛ, в рамках этой программы мы сможем помочь десяти тысячам семьям получить новые дома. Также в 2025 году в государственном бюджете предусмотрено четыре миллиарда гривен на компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье", — отметил глава Министерства развития общин и территорий Украины.

По его словам, есть и договоренности о финансировании программы еще на 4,2 миллиарда гривен. Предоставить эти средства готов Банк развития Совета Европы. Также работают над созданием единой цифровой системы сервисов для ВПЛ и разрабатывают комплексную программу поддержки переселенцев, которая будет охватывать не только предоставление жилья, но и возможности трудоустройства, обучения, доступ к медицинским услугам и социальную поддержку.

Отдельным направлением является развитие муниципального жилья для ВПЛ при поддержке Европейского инвестиционного банка. На первом этапе на реализацию этого проекта направят 400 миллионов евро.

Напомним, семьи ВПЛ могут одновременно получать две субсидии. Речь идет о субсидии на аренду и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Также мы сообщали, что Кабмин расширил программы поддержки украинцев. Обновления произошли сразу в нескольких государственных программах.