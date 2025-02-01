Одразу в трьох статусах — через помилку воїн отримує 653 грн

Гроші для військових. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовий має одразу три юридичні статуси: дезертир, позаштатний військовий і боєць, який виконує бойові завдання. Це сталося через помилку, оскільки після поранення його дані не оновили.

Про це розповів старший сержант Антон Чорний в інтерв'ю Alpha Media.

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Військовий має три статуси

Військовий розповів, що він має довідку "додаток №5" про обставини поранення, де вказано, що він отримав його під час захисту України від Росії. Водночас він перебуває одразу в трьох юридичних статусах через те, що після поранення його дані не оновили.

"Я на цей момент продовжую бути в СЗЧ і поза штатом, але при цьому мене відправили на бойовий вихід і є розпорядження", — зазначив Чорний.

Через це військовий отримує зарплату в розмірі лише 653 гривень на місяць, а перед Новим роком йому виплатили матеріальну допомогу в розмірі 24 тисяч гривень, яку врахували як преміальні кошти.

Раніше Міністерство оборони України пояснило, з чого складається заробітна плата військовослужбовця.

А юрист Владислав Дерій зазначив, що у випадку поганого самопочуття військового може направити на ВЛК командир частини.