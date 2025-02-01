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Воин после ранения получает 653 грн в месяц — почему так вышло

1 февраля 2025 15:54
Евгения Брюховецкая - редактор
Сразу в трех статусах - из-за ошибки воин получает 653 грн
Деньги для военных. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

Военный имеет сразу три юридических статуса: дезертир, внештатный военный и боец, выполняющий боевые задачи. Это произошло из-за ошибки, поскольку после ранения его данные не обновили.

Об этом рассказал старший сержант Антон Черный в интервью Alpha Media.

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Военный имеет три статуса

Военный рассказал, что он имеет справку "додаток №5" об обстоятельствах ранения, где указано, что он получил его во время защиты Украины от России. В то же время он находится сразу в трех юридических статусах из-за того, что после ранения его данные не обновили.

"Я на данный момент продолжаю быть в СЗЧ и вне штата, но при этом меня отправили на боевой выход и есть распоряжение", — отметил Черный.

Из-за этого военный получает зарплату в размере лишь 653 гривен в месяц, а перед Новым годом ему выплатили материальную помощь в размере 24 тысяч гривен, которую учли как премиальные средства.

Ранее Министерство обороны Украины объяснило, из чего состоит заработная плата военнослужащего.

А юрист Владислав Дерий отметил, что в случае плохого самочувствия военного может направить на ВВК командир части.

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