Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка ВЛК і хвороба на службі — яка виплата надається

ВЛК і хвороба на службі — яка виплата надається

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 03:53
Погіршення стану здоров'я військового - чи отримає військовий якусь виплату
Військовий на ВЛК. Фото: legalposition24.com

Зміна статусу внаслідок хвороби може бути оформлена для військовослужбовця після військово-лікарської комісії. Але на якісь особливі виплати розраховувати не варто.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Реклама
Читайте також:

Військовослужбовець захворів

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу у складі Збройних сил України.

Він розповів, що пройшов військово-лікарську комісію через наявність проблем зі здоров’ям.

Військово-лікарська комісія підтвердила погіршення стану здоров’я військового через наявність серйозної хвороби — і визначила статус військового як "придатного до служби у частинах забезпечення, ТЦК тощо".

Військовослужбовець поцікавився, чи належать йому якісь державні виплати через хворобу, яка сталася внаслідок військової служби.

Єдина доступна виплата

Адвокат Андрій Карпенко, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що такий військовослужбовець має право претендувати на одну-єдину виплату.

"Грошова допомога для оздоровлення — це виплата в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної військовослужбовцем посади", — підкреслив юрист.

Більше, наголосив Карпенко, на жодну державну допомогу військовослужбовець розраховувати не може.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовослужбовцям ЗСУ оплачується лікування.

Додамо, ми повідомляли про те, які саме виплати отримують військовослужбовці ЗСУ на реабілітації.

виплати ЗСУ ВЛК ТЦК та СП військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації