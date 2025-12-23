Погіршення стану здоров'я військового - чи отримає військовий якусь виплату

Військовий на ВЛК. Фото: legalposition24.com

Зміна статусу внаслідок хвороби може бути оформлена для військовослужбовця після військово-лікарської комісії. Але на якісь особливі виплати розраховувати не варто.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Військовослужбовець захворів

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу у складі Збройних сил України.

Він розповів, що пройшов військово-лікарську комісію через наявність проблем зі здоров’ям.

Військово-лікарська комісія підтвердила погіршення стану здоров’я військового через наявність серйозної хвороби — і визначила статус військового як "придатного до служби у частинах забезпечення, ТЦК тощо".

Військовослужбовець поцікавився, чи належать йому якісь державні виплати через хворобу, яка сталася внаслідок військової служби.

Єдина доступна виплата

Адвокат Андрій Карпенко, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що такий військовослужбовець має право претендувати на одну-єдину виплату.

"Грошова допомога для оздоровлення — це виплата в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної військовослужбовцем посади", — підкреслив юрист.

Більше, наголосив Карпенко, на жодну державну допомогу військовослужбовець розраховувати не може.

