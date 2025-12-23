Ухудшение состояния здоровья военного - получит ли военный какую-то выплату

Военный на ВВК. Фото: legalposition24.com

Изменение статуса вследствие болезни может быть оформлено для военнослужащего после военно-врачебной комиссии. Но на какие-то особые выплаты рассчитывать не стоит.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Военнослужащий заболел

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в составе Вооруженных сил Украины.

Он рассказал, что прошел военно-врачебную комиссию из-за наличия проблем со здоровьем.

Военно-врачебная комиссия подтвердила ухудшение состояния здоровья военного из-за наличия серьезной болезни — и определила статус военного как "годного к службе в частях обеспечения, ТЦК и т.д.".

Военнослужащий поинтересовался, полагаются ли ему какие-то государственные выплаты из-за болезни, которая произошла в результате военной службы.

Единственная доступная выплата

Адвокат Андрей Карпенко, комментируя эту ситуацию, объяснил, что такой военнослужащий имеет право претендовать на одну-единственную выплату.

"Денежная помощь для оздоровления — это выплата в размере месячного денежного обеспечения в соответствии с занимаемой военнослужащим должности", — подчеркнул юрист.

Больше, подчеркнул Карпенко, ни на какую государственную помощь военнослужащий рассчитывать не может.

