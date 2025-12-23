Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика ВВК и болезнь на службе — какая выплата предоставляется

ВВК и болезнь на службе — какая выплата предоставляется

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 03:53
Ухудшение состояния здоровья военного - получит ли военный какую-то выплату
Военный на ВВК. Фото: legalposition24.com

Изменение статуса вследствие болезни может быть оформлено для военнослужащего после военно-врачебной комиссии. Но на какие-то особые выплаты рассчитывать не стоит.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Реклама
Читайте также:

Военнослужащий заболел

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в составе Вооруженных сил Украины.

Он рассказал, что прошел военно-врачебную комиссию из-за наличия проблем со здоровьем.

Военно-врачебная комиссия подтвердила ухудшение состояния здоровья военного из-за наличия серьезной болезни — и определила статус военного как "годного к службе в частях обеспечения, ТЦК и т.д.".

Военнослужащий поинтересовался, полагаются ли ему какие-то государственные выплаты из-за болезни, которая произошла в результате военной службы.

Единственная доступная выплата

Адвокат Андрей Карпенко, комментируя эту ситуацию, объяснил, что такой военнослужащий имеет право претендовать на одну-единственную выплату.

"Денежная помощь для оздоровления — это выплата в размере месячного денежного обеспечения в соответствии с занимаемой военнослужащим должности", — подчеркнул юрист.

Больше, подчеркнул Карпенко, ни на какую государственную помощь военнослужащий рассчитывать не может.

Напомним, мы ранее писали о том, как военнослужащим ВСУ оплачивается лечение.

Добавим, мы сообщали о том, какие именно выплаты получают военнослужащие ВСУ на реабилитации.

выплаты ВСУ ВВК ТЦК и СП военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации