Головна Військова економіка ВЛК для бронювання — юрист пояснив, чи обов'язково йти до ТЦК

ВЛК для бронювання — юрист пояснив, чи обов'язково йти до ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 07:30
Без медогляду — юрист поставив крапку в питанні, чи треба проходити ВЛК для отримання броні
Проходження медкомісії. Ілюстративне фото: УНІАН

Юристи поставили крапку в питанні, чи треба проходити ВЛК для отримання броні. Бронювання доступне через "Дію" без візиту до військкомів, але є одна важлива умова щодо військового обліку.

Подробиці надав юрист Михайло Лобунько в коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Цифра перемагає бюрократію

Проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для отримання броні не потрібно. Головне — офіційно працювати на стратегічно важливому підприємстві. 

Фахівець нагадав, що процедуру бронювання регулює Постанова Кабміну № 76. Вона дозволяє оформити захист від призову дистанційно — через портал "Дія". Це означає: жодних походів до ТЦК та жодних черг під кабінетами лікарів.

Михайло Лобунько пояснив: саме по собі оформлення броні не вимагає свіжого висновку медиків. Законом це не передбачено.

Коли на ВЛК все ж можуть відправити

Експерт наголошує: якщо у військовозобов'язаного є чинна відстрочка, ніхто не має права примусово тягнути його на медогляд. Проходити комісію самостійно — теж не обов'язок громадянина.

Направити до лікарів можуть лише в одному випадку: якщо ТЦК або служба персоналу вручить окрему повістку чи розпорядження саме на проходження ВЛК. Але для самого процесу бронювання ключовим є лише актуальний військовий облік. Якщо ваші дані в порядку, "Дія" підтягне інформацію автоматично.

Раніше ми писали, що з січня зміяться правила працевлаштування людей з інвалідністю. Роботодавці, які не дотримаються нормативу, будуть змушені робити спеціальні внески. 

Також ми розповідали, що педагоги з нового року отримувать на 30% вищі зарплати. З вересня підвищиться ще на 20%, загалом показник зросте на 50% у 2026 році.  

військовий облік бронювання ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані юристи
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
