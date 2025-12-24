Без медосмотра — юрист поставил точку в вопросе, надо ли проходить ВВК для получения брони

Прохождение медкомиссии. Иллюстративное фото: УНИАН

Юристы поставили точку в вопросе, надо ли проходить ВВК для получения брони. Бронирование доступно через "Дію" без визита в военкоматы, но есть одно важное условие относительно воинского учета.

Подробности предоставил юрист Михаил Лобунько в комментарии РБК-Украина.

Цифра побеждает бюрократию

Проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) для получения брони не нужно. Главное — официально работать на стратегически важном предприятии.

Специалист напомнил, что процедуру бронирования регулирует Постановление Кабмина № 76. Оно позволяет оформить защиту от призыва дистанционно — через портал "Дія". Это означает: никаких походов в ТЦК и никаких очередей под кабинетами врачей.

Михаил Лобунько объяснил: само по себе оформление брони не требует свежего заключения медиков. Законом это не предусмотрено.

Когда на ВВК все же могут отправить

Эксперт отмечает: если у военнообязанного есть действующая отсрочка, никто не имеет права принудительно тянуть его на медосмотр. Проходить комиссию самостоятельно — тоже не обязанность гражданина.

Направить к врачам могут только в одном случае: если ТЦК или служба персонала вручит отдельную повестку или распоряжение именно на прохождение ВВК. Но для самого процесса бронирования ключевым является только актуальный воинский учет. Если ваши данные в порядке, "Дія" подтянет информацию автоматически.

