Зниклі безвісти військові - виплати за зниклих безвісти, рішення суду про визнання загиблим

Визнання воїна загиблим — чи можна зробити це через суд
Якщо військовослужбовець Збройних сил України зник безвісти під час служби, його можуть визнати загиблим через суд. Терміни для такого рішення відрізняються залежно від того, брав участь військовий у бойових діях чи ні.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Зниклий безвісти — коли його визнають померлим
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна через суд визнати зниклого безвісти військовослужбовця загиблим — і які терміни встановлює у цьому процесі чинне українське законодавство.
"Згідно зі ст. 46 ЦКУ, фізичну особу можна визнати померлою в судовому порядку, якщо про неї немає відомостей за місцем проживання протягом трьох років", — нагадав у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Він додав, що у випадку, коли зникнення пов'язане з небезпекою для життя (але, скажімо, без прямої участі в бойових діях), цей термін скорочується до двох років.
Як визнають загиблими зниклих безвісти в боях
Для тих же військових, які безпосередньо брали участь у війні, законодавство ще більше скорочує терміни.
"Для військовослужбовців, зниклих під час бойових дій, суд може визнати померлим уже через шість місяців від дня зникнення, якщо є обґрунтовані докази (нотаріально засвідченні покази свідків, солдат, побратимів, командира які бачили момент поранення, загибелі на полі бою), або що зникнення відбулося в умовах, де виживання малоймовірне (наприклад, під обстрілом, в оточенні, завал бліндажу, підбиття техніки і тд)", — запевнив Айвазян.
Він додав, що це підтверджується судовою практикою Верховного Суду України.
Адвокат наголосив, що підстави повинні бути доведені належним чином.
"Це можуть бути свідчення у залі суду товаришів по службі, рапорти командирів, фото- чи відеоматеріали з місця подій, висновки експертів за аналізом подій чи даних, які можна перевірити", — пояснив Юрій Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з родичів має право на виплати за зниклих безвісти військовослужбовців.
Додамо, ми повідомляли про те, які пільги передбачені для родин зниклих безвісти військових.
Читайте Новини.LIVE!