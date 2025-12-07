Відео
Головна Військова економіка Визнання воїна загиблим — чи можна зробити це через суд

Визнання воїна загиблим — чи можна зробити це через суд

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 05:42
Зниклі безвісти військові - виплати за зниклих безвісти, рішення суду про визнання загиблим
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Якщо військовослужбовець Збройних сил України зник безвісти під час служби, його можуть визнати загиблим через суд. Терміни для такого рішення відрізняються залежно від того, брав участь військовий у бойових діях чи ні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Зниклий безвісти — коли його визнають померлим

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна через суд визнати зниклого безвісти військовослужбовця загиблим — і які терміни встановлює у цьому процесі чинне українське законодавство.

"Згідно зі ст. 46 ЦКУ, фізичну особу можна визнати померлою в судовому порядку, якщо про неї немає відомостей за місцем проживання протягом трьох років", — нагадав у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Він додав, що у випадку, коли зникнення пов'язане з небезпекою для життя (але, скажімо, без прямої участі в бойових діях), цей термін скорочується до двох років.

Як визнають загиблими зниклих безвісти в боях

Для тих же військових, які безпосередньо брали участь у війні, законодавство ще більше скорочує терміни.

"Для військовослужбовців, зниклих під час бойових дій, суд може визнати померлим уже через шість місяців від дня зникнення, якщо є обґрунтовані докази (нотаріально засвідченні покази свідків, солдат, побратимів, командира які бачили момент поранення, загибелі на полі бою), або що зникнення відбулося в умовах, де виживання малоймовірне (наприклад, під обстрілом, в оточенні, завал бліндажу, підбиття техніки і тд)", — запевнив Айвазян.

Він додав, що це підтверджується судовою практикою Верховного Суду України.

Адвокат наголосив, що підстави повинні бути доведені належним чином.

"Це можуть бути свідчення у залі суду товаришів по службі, рапорти командирів, фото- чи відеоматеріали з місця подій, висновки експертів за аналізом подій чи даних, які можна перевірити", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з родичів має право на виплати за зниклих безвісти військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги передбачені для родин зниклих безвісти військових.

суд ЗСУ військові зниклі безвісти загиблі
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
