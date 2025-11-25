Виплати сім’ям військовослужбовців у полоні чи заручниках — як оформити

Гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжує діяти спеціальний порядок виплат сімей військовослужбовців, які потрапили в полон, перебувають у заручниках, були інтерновані у нейтральних державах або вважаються зниклими безвісти. Норми виплат визначені постановою Кабінету Міністрів № 884 від 30 листопада 2016 року, і саме вони регулюють, як і кому нараховуються кошти під час відсутності військовослужбовця.

Хто має право на виплати

Право на отримання коштів мають дружина або чоловік військового. За їхньої відсутності — повнолітні діти, які проживали з ними, опікуни чи піклувальники неповнолітніх дітей, усиновлювачі, а також особи, які перебували на утриманні військовослужбовця.

Якщо військовослужбовець не перебував у шлюбі та не мав дітей, виплата розподіляється між батьками рівними частками. У випадку письмової відмови одного з одержувачів його частка розподіляється між іншими членами сім’ї, які мають право на отримання забезпечення.

Яка сума виплат для сімей зниклих та полонених військовослужбовців передбачена законом

Згідно з документом, члени сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, мають право отримувати грошове забезпечення за заявою, поданою до військової частини, де проходив службу та перебував на забезпеченні військовий.

За тими військовослужбовцями, які були захоплені в полон або утримуються як заручники, а також інтерновані в нейтральних державах чи безвісти відсутні, зберігається розмір виплат відповідно до останнього місця служби.

До таких виплат належать посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, усі щомісячні додаткові виплати постійного характеру та інші складові грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги та актуальних норм.

Окремо підкреслюється, що члени сімей отримують ці виплати разом із додатковою винагородою у розмірі 100 тисяч гривень під час дії воєнного стану.

Які документи треба подати для оформлення виплати

Для призначення допомоги потрібно подати заяву та комплект документів. До нього входять:

копії сторінок паспорта кожного повнолітнього члена сім’ї з зазначенням ПІБ і місця реєстрації;

довідка про реєстрацію місця проживання (якщо інформація відсутня в документі);

копія свідоцтва про шлюб, свідоцтв про народження дітей;

копія документа про реєстрацію в Державному реєстрі платників податків.

У випадку, якщо особа відмовилась від реєстраційного номера через релігійні переконання, подається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою.

Як довго мають розглядати заяву на оформлення виплати

Командири військових частин повинні розглянути заяви протягом 15 діб. Термін може бути використаний для перевірки всіх обставин та підтвердження права на виплати.

За результатами розгляду видається наказ про призначення або відмову у виплаті, а заявник обов’язково отримує письмове повідомлення. Проте, у разі відмови командир зобов’язаний чітко вказати її причини.

Водночас закон забороняє відмовляти у виплатах, якщо протягом 15 діб не було встановлено факти добровільної здачі в полон, самовільного залишення частини, місця служби або дезертирства.

В яких випадках можуть відмовити у виплатах за полоненого чи зниклого безвісти бійця

Командир має право відмовити у призначенні коштів лише у визначених законом випадках:

коли заяву подає особа, яка не має права на такі виплати;

коли подано неповний пакет документів;

якщо заява подана після трьох років з моменту набрання чинності рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісти відсутнім або оголошення померлим;

якщо встановлено факти добровільної здачі в полон чи самовільного залишення частини.

Як довго виплачують кошти за полоненого чи зниклого безвісти бійця

Виплати здійснюються щомісяця на підставі наказів командирів. Для військових, захоплених у полон або заручників, або інтернованих у нейтральних державах, виплата триває до дня їхнього звільнення включно.

Для безвісти відсутніх — до моменту набрання чинності рішенням суду про визнання їх безвісти відсутніми або оголошення померлими. У всіх випадках фінансування зберігається до остаточного встановлення обставин полону, інтернування чи зникнення, але не довше, ніж до виключення військовослужбовця зі списків особового складу частини.

