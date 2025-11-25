Выплаты семьям военнослужащих в плену или заложниках — как оформить

Деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжает действовать специальный порядок выплат семей военнослужащих, которые попали в плен, находятся в заложниках, были интернированы в нейтральных государствах или считаются пропавшими без вести. Нормы выплат определены постановлением Кабинета Министров № 884 от 30 ноября 2016 года, и именно они регулируют, как и кому начисляются средства во время отсутствия военнослужащего.

Кто имеет право на выплаты

Право на получение средств имеют жена или муж военного. При их отсутствии — совершеннолетние дети, которые проживали с ними, опекуны или попечители несовершеннолетних детей, усыновители, а также лица, которые находились на содержании военнослужащего.

Если военнослужащий не состоял в браке и не имел детей, выплата распределяется между родителями равными долями. В случае письменного отказа одного из получателей его доля распределяется между другими членами семьи, имеющими право на получение обеспечения.

Какая сумма выплат для семей пропавших и пленных военнослужащих предусмотрена законом

Согласно документу, члены семей военнослужащих, пропавших без вести, имеют право получать денежное обеспечение по заявлению, поданному в воинскую часть, где проходил службу и находился на обеспечении военный.

За теми военнослужащими, которые были захвачены в плен или удерживаются как заложники, а также интернированы в нейтральных государствах или без вести отсутствуют, сохраняется размер выплат в соответствии с последним местом службы.

К таким выплатам относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, все ежемесячные дополнительные выплаты постоянного характера и другие составляющие денежного обеспечения с учетом изменения выслуги и актуальных норм.

Отдельно подчеркивается, что члены семей получают эти выплаты вместе с дополнительным вознаграждением в размере 100 тысяч гривен во время действия военного положения.

Какие документы нужно подать для оформления выплаты

Для назначения помощи нужно подать заявление и комплект документов. В него входят:

копии страниц паспорта каждого совершеннолетнего члена семьи с указанием ФИО и места регистрации;

справка о регистрации места проживания (если информация отсутствует в документе);

копия свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей;

копия документа о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков.

В случае, если лицо отказалось от регистрационного номера по религиозным убеждениям, подается копия страницы паспорта с соответствующей отметкой.

Как долго должны рассматривать заявление на оформление выплаты

Командиры воинских частей должны рассмотреть заявления в течение 15 суток. Срок может быть использован для проверки всех обстоятельств и подтверждения права на выплаты.

По результатам рассмотрения издается приказ о назначении или отказе в выплате, а заявитель обязательно получает письменное уведомление. Однако, в случае отказа командир обязан четко указать его причины.

В то же время закон запрещает отказывать в выплатах, если в течение 15 суток не были установлены факты добровольной сдачи в плен, самовольного оставления части, места службы или дезертирства.

В каких случаях могут отказать в выплатах за пленного или пропавшего без вести бойца

Командир имеет право отказать в назначении средств только в определенных законом случаях:

когда заявление подает лицо, которое не имеет права на такие выплаты;

когда подан неполный пакет документов;

если заявление подано после трех лет с момента вступления в силу решения суда о признании военнослужащего без вести отсутствующим или объявления умершим;

если установлены факты добровольной сдачи в плен или самовольного оставления части.

Как долго выплачивают средства за пленного или пропавшего без вести бойца

Выплаты осуществляются ежемесячно на основании приказов командиров. Для военных, захваченных в плен или заложников, или интернированных в нейтральных государствах, выплата продолжается до дня их освобождения включительно.

Для без вести пропавших — до момента вступления в силу решения суда о признании их без вести пропавшими или объявления умершими. Во всех случаях финансирование сохраняется до окончательного установления обстоятельств плена, интернирования или исчезновения, но не дольше, чем до исключения военнослужащего из списков личного состава части.

