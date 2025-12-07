Видео
Україна
Видео

Признание воина погибшим — можно ли сделать это через суд

Признание воина погибшим — можно ли сделать это через суд

Дата публикации 7 декабря 2025 05:42
Пропавшие без вести военные - выплаты за пропавших без вести, решение суда о признании погибшим
Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины пропал без вести во время службы, его могут признать погибшим через суд. Сроки для такого решения отличаются в зависимости от того, участвовал военный в боевых действиях или нет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Пропавший без вести — когда его признают умершим

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли через суд признать пропавшего без вести военнослужащего погибшим — и какие сроки устанавливает в этом процессе действующее украинское законодательство.

"Согласно ст. 46 ГКУ, физическое лицо можно признать умершим в судебном порядке, если о нем нет сведений по месту жительства в течение трех лет", — напомнил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Он добавил, что в случае, когда исчезновение связано с опасностью для жизни (но, скажем, без прямого участия в боевых действиях), этот срок сокращается до двух лет.

Как признают погибшими пропавших без вести в боях

Для тех же военных, которые непосредственно участвовали в войне, законодательство еще больше сокращает сроки.

"Для военнослужащих, пропавших во время боевых действий, суд может признать умершим уже через шесть месяцев со дня исчезновения, если есть обоснованные доказательства (нотариально заверенные показания свидетелей, солдат, побратимов, командира которые видели момент ранения, гибели на поле боя), или что исчезновение произошло в условиях, где выживание маловероятно (например, под обстрелом, в окружении, завал блиндажа, подбитие техники и тд)", — заверил Айвазян.

Он добавил, что это подтверждается судебной практикой Верховного Суда Украины.

Адвокат подчеркнул, что основания должны быть доказаны надлежащим образом.

"Это могут быть показания в зале суда сослуживцев, рапорты командиров, фото- или видеоматериалы с места событий, выводы экспертов по анализу событий или данных, которые можно проверить", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников имеет право на выплаты за пропавших без вести военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы предусмотрены для семей пропавших без вести военных.

суд ВСУ военные пропавшие без вести погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
