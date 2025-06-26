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Головна Військова економіка Виплати за невиїзд з України — у ЦПД спростували фейк

Виплати за невиїзд з України — у ЦПД спростували фейк

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 08:15
У мережі поширюють фейк про виплату 24 тисяч гривень українцям, які не виїжджали за кордон після початку повномасштабного вторгнення
Гроші в руках. Фото ілюстративне: minfin.com.ua
Ключові моменти Фейк про виплати

У TikTok поширюють відео з інформацією про те, що Верховна Рада нібито ухвалила постанову про виплати громадянам, які після 24 лютого 2022 року не виїжджали за межі України. Такі чутки є фейком.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

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Фейк про виплати

Автори відео стверджують, що програму реалізують через єПідтримку, а детальнішу інформацію радять дізнаватися за посиланням у шапці профілю.

"На сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тисяч гривень одноразової допомоги українцям, які залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення", — наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Автори навмисно підробили дизайн сайту Верховної Ради, а для переходу за детальною інформацію зазначають посилання на анонімні Telegram-канали. Такі фейки поширюють для того, щоб збільшити охоплення й аудиторію ресурсів.

Нагадаємо, у Києві ВПО отримуватимуть додаткову грошову допомогу. Розмір виплат становитиме 48 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що в липні деяким українцям перерахують пенсії. Йдеться про громадян, які досягли відповідного віку та мають повний страховий стаж.

виплати дезінформація фейки TikTok ЦПД
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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