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Главная Военная экономика Выплаты за невыезд из Украины — в ЦПД опровергли фейк

Выплаты за невыезд из Украины — в ЦПД опровергли фейк

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 08:15
В сети распространяют фейк о выплате 24 тысяч гривен украинцам, которые не выезжали за границу после начала полномасштабного вторжения
Деньги в руках. Фото иллюстративное: minfin.com.ua
Ключові моменти Фейк о выплатах

В TikTok распространяют видео с информацией о том, что Верховная Рада якобы приняла постановление о выплатах гражданам, которые после 24 февраля 2022 года не выезжали за пределы Украины. Такие слухи являются фейком.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Фейк о выплатах

Авторы видео утверждают, что программу реализуют через єПідтримку, а более подробную информацию советуют узнавать по ссылке в шапке профиля.

"На сайте ВРУ отсутствует постановление о выплате 24 тысяч гривен единовременного пособия украинцам, которые остались в Украине после начала полномасштабного вторжения", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Авторы намеренно подделали дизайн сайта Верховной Рады, а для перехода за подробной информацией указывают ссылки на анонимные Telegram-каналы. Такие фейки распространяют для того, чтобы увеличить охват и аудиторию ресурсов.

Напомним, в Киеве ВПЛ будут получать дополнительную денежную помощь. Размер выплат составит 48 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в июле некоторым украинцам пересчитают пенсии. Речь идет о гражданах, которые достигли соответствующего возраста и имеют полный страховой стаж.

выплаты дезинформация фейки TikTok ЦПД
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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