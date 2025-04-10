Виплати пораненим військовим - чим відрізняються виплати за інвалідність, отриману в армії

Військовослужбовець у інвалідному кріслі. Фото: LexInform

На розмір одноразової виплати за інвалідність, отриману під час служби у Збройних силах України, впливають два основні фактори. Це група інвалідності та причина набуття інвалідності.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Фактори, які впливають на виплату за інвалідність у ЗСУ

Військовослужбовці, які отримали під час служби у Збройних силах України інвалідність, мають право на виплату одноразової грошової допомоги.

Розмір цієї виплати залежить від двох основних факторів:

група інвалідності;

причина набуття інвалідності.

Розмір виплати за військову інвалідність

Якщо військовослужбовець отримав інвалідність внаслідок травми чи захворювання, не пов’язаних із бойовими діями, то розмір цієї одноразової виплати буде наступний:

363 360 грн — I група;

272 520 грн — II група;

211 960 грн — III група.

Якщо ж інвалідність стала наслідком поранення на фронті, то виплата буде значно більшою.

Вона становитиме, відповідно до груп інвалідності:

1 211 200 грн — I група;

908 400 грн — II група;

757 000 грн — III група.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати зберігаються за військовими, які після поранення та лікування були виведені у розпорядження.

Додамо, ми повідомляли про те, чи є загроза у квітні затримки виплат військовим.