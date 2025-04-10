Виплати пораненим військовим - чим відрізняються виплати за інвалідність, отриману в армії

Виплати воїнам за інвалідність — від чого вони залежать
На розмір одноразової виплати за інвалідність, отриману під час служби у Збройних силах України, впливають два основні фактори. Це група інвалідності та причина набуття інвалідності.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Фактори, які впливають на виплату за інвалідність у ЗСУ
Військовослужбовці, які отримали під час служби у Збройних силах України інвалідність, мають право на виплату одноразової грошової допомоги.
Розмір цієї виплати залежить від двох основних факторів:
- група інвалідності;
- причина набуття інвалідності.
Розмір виплати за військову інвалідність
Якщо військовослужбовець отримав інвалідність внаслідок травми чи захворювання, не пов’язаних із бойовими діями, то розмір цієї одноразової виплати буде наступний:
- 363 360 грн — I група;
- 272 520 грн — II група;
- 211 960 грн — III група.
Якщо ж інвалідність стала наслідком поранення на фронті, то виплата буде значно більшою.
Вона становитиме, відповідно до груп інвалідності:
- 1 211 200 грн — I група;
- 908 400 грн — II група;
- 757 000 грн — III група.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати зберігаються за військовими, які після поранення та лікування були виведені у розпорядження.
Додамо, ми повідомляли про те, чи є загроза у квітні затримки виплат військовим.
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