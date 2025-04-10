Выплаты раненым военным - чем отличаются выплаты за инвалидность, полученную в армии

Военнослужащий в инвалидном кресле. Фото: LexInform

На размер единовременной выплаты за инвалидность, полученную во время службы в Вооруженных силах Украины, влияют два основных фактора. Это группа инвалидности и причина получения инвалидности.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Факторы, которые влияют на выплату за инвалидность в ВСУ

Военнослужащие, которые получили во время службы в Вооруженных силах Украины инвалидность, имеют право на выплату единовременного денежного пособия.

Размер этой выплаты зависит от двух основных факторов:

группа инвалидности;

причина приобретения инвалидности.

Размер выплаты за военную инвалидность

Если военнослужащий получил инвалидность вследствие травмы или заболевания, не связанных с боевыми действиями, то размер этой единовременной выплаты будет следующий:

363 360 грн — I группа;

272 520 грн — II группа;

211 960 грн — III группа.

Если же инвалидность стала следствием ранения на фронте, то выплата будет значительно больше.

Она составит, в соответствии с группами инвалидности:

1 211 200 грн — I группа;

908 400 грн — II группа;

757 000 грн — III группа.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты сохраняются за военными, которые после ранения и лечения были выведены в распоряжение.

Добавим, мы сообщали о том, есть ли угроза в апреле задержки выплат военным.