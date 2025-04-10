Выплаты раненым военным - чем отличаются выплаты за инвалидность, полученную в армии

Выплаты воинам за инвалидность — от чего они зависят
На размер единовременной выплаты за инвалидность, полученную во время службы в Вооруженных силах Украины, влияют два основных фактора. Это группа инвалидности и причина получения инвалидности.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Факторы, которые влияют на выплату за инвалидность в ВСУ
Военнослужащие, которые получили во время службы в Вооруженных силах Украины инвалидность, имеют право на выплату единовременного денежного пособия.
Размер этой выплаты зависит от двух основных факторов:
- группа инвалидности;
- причина приобретения инвалидности.
Размер выплаты за военную инвалидность
Если военнослужащий получил инвалидность вследствие травмы или заболевания, не связанных с боевыми действиями, то размер этой единовременной выплаты будет следующий:
- 363 360 грн — I группа;
- 272 520 грн — II группа;
- 211 960 грн — III группа.
Если же инвалидность стала следствием ранения на фронте, то выплата будет значительно больше.
Она составит, в соответствии с группами инвалидности:
- 1 211 200 грн — I группа;
- 908 400 грн — II группа;
- 757 000 грн — III группа.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты сохраняются за военными, которые после ранения и лечения были выведены в распоряжение.
Добавим, мы сообщали о том, есть ли угроза в апреле задержки выплат военным.
Читайте Новини.LIVE!