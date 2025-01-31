Що зміниться для українців з 1 лютого 2025 року — перелік нововведень

Військовий на ВЛК. Фото: depositphotos

В Україні з 1 лютого 2025 року наберуть чинності кілька важливих законодавчих змін, які вплинуть на різні сфери життя українців. Зокрема, це стосується виплат сім'ям військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти, та електронне направлення на військово-лікарську комісію.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію про законодавчі зміни, які чекають громадян з 1 лютого.

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Виплати військовим, які в полоні або зникли безвісти

У перший день лютого запрацюють зміни до Закону України "Про соціальний захист і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Так, змінюється порядок виплат для членів сімей військових, які перебувають в полоні або вважаються зниклими безвісти. Відтепер 50% виплат розділяються між дружиною або чоловіком, батьками, неповнолітніми дітьми чи дітьми з інвалідністю.

Якщо таких родичів немає, то на 20% виплат претендують родичі другої черги: діти, брати чи сестри. Натомість невикористана частина коштів зберігатиметься у військовій частині і буде виплачуватися військовому після того, як він повернеться з полону або ж з’явиться інформація про його місце перебування.

Також військові, які зараз служать на фронті, мають право написати особисте розпорядження у вільній формі на випадок захоплення в полон або зникнення безвісти, про виплату належного йому грошового забезпечення особі, або особам за його вибором, визначивши розмір частин таких осіб у відсотках.

Виплати після смерті військового

Якщо військовослужбовець загинув, а особистого розпорядження на випадок полону або зникнення безвісти не було, суми грошового забезпечення після оголошення його померлими включаться до складу спадщини.

Варто зазначити, що дія цього закону не поширюється на військових, які добровільно здалися в полон, самовільно покинули частину та дезертирували.

Коментуючи такі зміни, в Уряді наголосили, що вони спрямовані на забезпечення справедливого розподілу грошового забезпечення та його направлення до рідних і близьких за безпосереднім вибором військового.

Відстрочка від мобілізації

З 1 лютого 2025 року набувають чинності нові правила щодо відстрочки від мобілізації для певних категорій військовозобов’язаних. Зокрема, підприємства, визнані критично важливими для економіки та безпеки держави, повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року, інакше раніше видані відстрочки можуть бути скасовані.

Крім того, отримати відстрочку від мобілізації можуть такі категорії громадян:

особи, які мають будь-яку групу інвалідності;

військовозобов'язані, які тимчасово визнані непридатними до несення військової служби (їм надається відстрочка від мобілізації за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії);

військовозобов'язані, в яких близькі родичі мають інвалідність І або II групи та не мають ніяких інших родичів, окрім військовозобов’язаного, які можуть доглядати та отримувати особу;

військовозобов’язані, які мають троє або більше неповнолітні дітей та не мають заборгованості з аліментів.

Повторна ВЛК

Обмежено придатні до служби в армії громадяни до 4 лютого 2025 року мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Якщо українці своєчасно не виконають цю вимогу, їм загрожує штраф у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Однак заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук анонсувала новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК. Так, термін для медогляду продовжать на чотири місяці. За її словами, у новому законопроєкті йдеться про:

термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року;

обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років".

Електронне направлення на ВЛК у "Резерв+"

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомили, що з 31 січня українці зможуть створювати направлення на ВЛК у Резерв+. Такі зміни підтримав Уряд.

Однак одразу скористуватися цією послугою зможуть не всі: спочатку вона запрацює для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням. Але згодом її розширять для громадян, які вже мають повістку на ВЛК.

Повернення на службу після СЗЧ

До кінця лютого 2025 року військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу, уникаючи кримінальної відповідальності. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їхнього медичного огляду під час проходження ними базової військової підготовки" ще 15 січня.

Зазначимо, що в застосунку "Армія+" ще в грудні запустили сервіс, де українські військові можуть повідомити, якщо хочу повернутися на службу після СЗЧ або ж перевестися до іншого підрозділу.

Ці зміни спрямовані на адаптацію законодавства до поточних умов та забезпечення підтримки різних верств населення в Україні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, на які доплати за експертність можуть розраховувати військові.

Крім того, у Верховній Раді заявили, що в Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК за порушення ними порядку призову. Вже зареєстровано відповідний законопроєкт.