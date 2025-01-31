Что изменится для украинцев с 1 февраля 2025 года — перечень нововведений

Военный на ВВК. Фото: depositphotos

В Украине с 1 февраля 2025 года вступят в силу несколько важных законодательных изменений, которые повлияют на различные сферы жизни украинцев. В частности, это касается выплат семьям военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести, и электронное направление на военно-врачебную комиссию.

Новини.LIVE собрали всю информацию о законодательных изменениях, которые ждут граждан с 1 февраля.

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Выплаты военным, которые в плену или пропали без вести

В первый день февраля заработают изменения в Закон Украины "О социальной защите и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Так, меняется порядок выплат для членов семей военных, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести. Отныне 50% выплат разделяются между женой или мужем, родителями, несовершеннолетними детьми или детьми с инвалидностью.

Если таких родственников нет, то на 20% выплат претендуют родственники второй очереди: дети, братья или сестры. Зато неиспользованная часть средств будет храниться в воинской части и будет выплачиваться военному после того, как он вернется из плена или появится информация о его местонахождении.

Также военные, которые сейчас служат на фронте, имеют право написать личное распоряжение в свободной форме на случай захвата в плен или пропажи без вести, о выплате причитающегося ему денежного обеспечения лицу, или лицам по его выбору, определив размер частей таких лиц в процентах.

Выплаты после смерти военного

Если военнослужащий погиб, а личного распоряжения на случай плена или пропажи без вести не было, суммы денежного обеспечения после объявления его умершим включатся в состав наследства.

Стоит отметить, что действие этого закона не распространяется на военных, которые добровольно сдались в плен, самовольно покинули часть и дезертировали.

Комментируя такие изменения, в Правительстве отметили, что они направлены на обеспечение справедливого распределения денежного обеспечения и его направление к родным и близким по непосредственному выбору военного.

Отсрочка от мобилизации

С 1 февраля 2025 года вступают в силу новые правила об отсрочке от мобилизации для определенных категорий военнообязанных. В частности, предприятия, признанные критически важными для экономики и безопасности государства, должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года, иначе ранее выданные отсрочки могут быть отменены.

Кроме того, получить отсрочку от мобилизации могут такие категории граждан:

лица, имеющие любую группу инвалидности;

военнообязанные, которые временно признаны непригодными к несению военной службы (им предоставляется отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии);

военнообязанные, у которых близкие родственники имеют инвалидность I или II группы, и не имеют никаких других родственников, кроме военнообязанного, которые могут ухаживать и получать лицо;

военнообязанные, которые имеют трое или более несовершеннолетних детей и не имеют задолженности по алиментам.

Повторная ВВК

Ограниченно годные к службе в армии граждане до 4 февраля 2025 года должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Если украинцы своевременно не выполнят это требование, им грозит штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Однако заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук анонсировала новый законопроект с изменениями относительно прохождения ВВК. Так, срок для медосмотра продлят на четыре месяца. По ее словам, в новом законопроекте речь идет о:

срок для обязательного прохождения ВВК продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенести на начало июня 2025 года;

обязанность проходить ВВК не касается ограниченно годных лиц до 25 лет".

Электронное направление на ВВК в "Резерв+"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщили, что с 31 января украинцы смогут создавать направления на ВВК в "Резерв+". Такие изменения поддержало Правительство.

Однако сразу воспользоваться этой услугой смогут не все: сначала она заработает для тех, кто желает пройти медосмотр по собственному желанию. Но впоследствии ее расширят для граждан, которые уже имеют повестку на ВВК.

Возвращение на службу после СОЧ

До конца февраля 2025 года военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть, могут вернуться на службу, избегая уголовной ответственности. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой военной подготовки" еще 15 января.

Отметим, что в приложении "Армия+" еще в декабре запустили сервис, где украинские военные могут сообщить, если хочу вернуться на службу после СОЧ или перевестись в другое подразделение.

Эти изменения направлены на адаптацию законодательства к текущим условиям и обеспечение поддержки различных слоев населения в Украине.

Напомним, недавно мы писали, на какие доплаты за экспертность могут рассчитывать военные.

Кроме того, в Верховной Раде заявили, что в Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВВК за нарушение ими порядка призыва. Уже зарегистрирован соответствующий законопроект.