В Україні повністю хочуть перейти на контрактну армію і запровадити значні виплати бійцям

Зараз в Україні розробляються законодавчі ініціативи у сфері мобілізації, що дозволять здійснити поетапний перехід ЗСУ до контрактної моделі служби. Для стимулювання цього процесу планується запровадження значних матеріальних пільг для військовослужбовців.

Про це заявив секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, повідомляє ТСН.

Коли і як почнеться трансформація ЗСУ

За словами Костенка, Міністерство оборони України вже у 2025 році має намір впровадити нову модель військової служби. Ключовим елементом цієї системи стане фінансова підтримка військовослужбовців, які підписали контракт. За словами Романа Костенка, кожен військовий може розраховувати на значні виплати — від одного до двох мільйонів гривень.

"Людина укладає контракт на два чи три роки й отримує обіцяну суму. Але кошти надходитимуть у вигляді підвищеної зарплати чи додаткових премій, щоб мотивація зберігалася протягом усього часу служби", — уточнив Костенко.

Ці кошти не будуть виплачені одразу, а рівномірно розподіляться протягом строку дії контракту у вигляді підвищеної зарплати або додаткових премій. Такий підхід має забезпечити стабільну мотивацію військових протягом усієї служби за контрактом.

Таким чином, український уряд прагне не лише зберегти боєздатність армії, а й створити привабливі умови для військовослужбовців, які обирають контрактну службу.

Раніше ми писали, що у жовтні 2025 року грошове забезпечення бійців ЗСУ буде різнитися залежно від посадових окладів, доплат, надбавок та премій.

