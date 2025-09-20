В Украине полностью хотят перейти на контрактную армию и ввести значительные выплаты бойцам

Выплаты от миллиона до двух — как вскоре изменятся ВСУ
Сейчас в Украине разрабатываются законодательные инициативы в сфере мобилизации, которые позволят осуществить поэтапный переход ВСУ к контрактной модели службы. Для стимулирования этого процесса планируется введение значительных материальных льгот для военнослужащих.
Об этом заявил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, сообщает ТСН.
Когда и как начнется трансформация ВСУ
По словам Костенко, Министерство обороны Украины уже в 2025 году намерено внедрить новую модель военной службы. Ключевым элементом этой системы станет финансовая поддержка военнослужащих, подписавших контракт. По словам Романа Костенко, каждый военный может рассчитывать на значительные выплаты - от одного до двух миллионов гривен.
"Человек заключает контракт на два или три года и получает обещанную сумму. Но средства будут поступать в виде повышенной зарплаты или дополнительных премий, чтобы мотивация сохранялась в течение всего времени службы", — уточнил Костенко.
Эти средства не будут выплачены сразу, а равномерно распределятся в течение срока действия контракта в виде повышенной зарплаты или дополнительных премий. Такой подход должен обеспечить стабильную мотивацию военных в течение всей службы по контракту.
Таким образом, украинское правительство стремится не только сохранить боеспособность армии, но и создать привлекательные условия для военнослужащих, которые выбирают контрактную службу.
Ранее мы писали, что в октябре 2025 года денежное обеспечение бойцов ВСУ будет отличаться в зависимости от должностных окладов, доплат, надбавок и премий.
Также узнавайте, какие выплаты предусматривает "Контракт 18-24".
Читайте Новини.LIVE!