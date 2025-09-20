В Украине полностью хотят перейти на контрактную армию и ввести значительные выплаты бойцам

Деньги в руках у военного ВСУ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Сейчас в Украине разрабатываются законодательные инициативы в сфере мобилизации, которые позволят осуществить поэтапный переход ВСУ к контрактной модели службы. Для стимулирования этого процесса планируется введение значительных материальных льгот для военнослужащих.

Об этом заявил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, сообщает ТСН.

Реклама

Читайте также:

Когда и как начнется трансформация ВСУ

По словам Костенко, Министерство обороны Украины уже в 2025 году намерено внедрить новую модель военной службы. Ключевым элементом этой системы станет финансовая поддержка военнослужащих, подписавших контракт. По словам Романа Костенко, каждый военный может рассчитывать на значительные выплаты - от одного до двух миллионов гривен.

"Человек заключает контракт на два или три года и получает обещанную сумму. Но средства будут поступать в виде повышенной зарплаты или дополнительных премий, чтобы мотивация сохранялась в течение всего времени службы", — уточнил Костенко.

Эти средства не будут выплачены сразу, а равномерно распределятся в течение срока действия контракта в виде повышенной зарплаты или дополнительных премий. Такой подход должен обеспечить стабильную мотивацию военных в течение всей службы по контракту.

Таким образом, украинское правительство стремится не только сохранить боеспособность армии, но и создать привлекательные условия для военнослужащих, которые выбирают контрактную службу.

Ранее мы писали, что в октябре 2025 года денежное обеспечение бойцов ВСУ будет отличаться в зависимости от должностных окладов, доплат, надбавок и премий.

Также узнавайте, какие выплаты предусматривает "Контракт 18-24".