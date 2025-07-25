Щомісячні виплати військовим серпень 2025 - які категорії отримають найменше

Курсанти українських військових вишів. Фото: "АрміяInform"

Найменші виплати у Збройних силах отримують курсанти військових вищих навчальних закладів та військовослужбовці строкової служби. Найбільша виплата для цих категорій становить 6 тисяч гривень за повний місяць.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати для строковиків

Виплати у Збройних силах України відрізняються залежно від статусу військовослужбовців.

Це стосується як мирного часу, так і особливого періоду, зокрема, періоду воєнного стану.

Так, максимальною щомісячною виплатою є 100 тисяч гривень для безпосередніх учасників бойових дій.

А от військовослужбовці, які проходять строкову службу, отримують одні з найменших виплат у ЗСУ.

В 2025 році місячне грошове забезпечення строковиків становить 6 тисяч гривень.

Хто в ЗСУ отримає найменше

Та це не найменша виплата, яка може бути у структурі Збройних сил України.

Ще менше отримують курсанти вищих військових навчальних закладів, а також закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання (або тих, які мають у своєму складі підрозділи військової підготовки), закладів фахової передвищої військової освіти тощо.

Виплата для таких військових становить 2300 гривень за повний місяць.

Важливе уточнення — таке грошове забезпечення стосується лише тих курсантів, які перед зарахуванням до вишу не служили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як осучаснять виплати для військових ЗСУ у серпні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які додаткові виплати отримають українські військовослужбовці у серпні.