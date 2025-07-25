Ежемесячные выплаты военным август 2025 - какие категории получат меньше всего

Курсанты украинских военных вузов. Фото: "АрміяInform"

Наименьшие выплаты в Вооруженных силах получают курсанты военных высших учебных заведений и военнослужащие срочной службы. Наибольшая выплата для этих категорий составляет 6 тысяч гривен за полный месяц.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты для срочников

Выплаты в Вооруженных силах Украины отличаются в зависимости от статуса военнослужащих.

Это касается как мирного времени, так и особого периода, в частности, периода военного положения.

Так, максимальной ежемесячной выплатой является 100 тысяч гривен для непосредственных участников боевых действий.

А вот военнослужащие, которые проходят срочную службу, получают одни из самых маленьких выплат в ВСУ.

В 2025 году месячное денежное обеспечение срочников составляет 6 тысяч гривен.

Кто в ВСУ получит меньше всего

Но это не самая маленькая выплата, которая может быть в структуре Вооруженных сил Украины.

Еще меньше получают курсанты высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений со специфическими условиями обучения (или тех, которые имеют в своем составе подразделения военной подготовки), учреждений профессионального предвысшего военного образования и тому подобное.

Выплата для таких военных составляет 2300 гривен за полный месяц.

Важное уточнение — такое денежное обеспечение касается только тех курсантов, которые перед зачислением в вуз не служили.

Напомним, мы ранее писали о том, как осовременят выплаты для военных ВСУ в августе 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие дополнительные выплаты получат украинские военнослужащие в августе.