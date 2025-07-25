Ежемесячные выплаты военным август 2025 - какие категории получат меньше всего

Выплаты в ВСУ август 2025 — кто получит меньше всего и почему
Наименьшие выплаты в Вооруженных силах получают курсанты военных высших учебных заведений и военнослужащие срочной службы. Наибольшая выплата для этих категорий составляет 6 тысяч гривен за полный месяц.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты для срочников
Выплаты в Вооруженных силах Украины отличаются в зависимости от статуса военнослужащих.
Это касается как мирного времени, так и особого периода, в частности, периода военного положения.
Так, максимальной ежемесячной выплатой является 100 тысяч гривен для непосредственных участников боевых действий.
А вот военнослужащие, которые проходят срочную службу, получают одни из самых маленьких выплат в ВСУ.
В 2025 году месячное денежное обеспечение срочников составляет 6 тысяч гривен.
Кто в ВСУ получит меньше всего
Но это не самая маленькая выплата, которая может быть в структуре Вооруженных сил Украины.
Еще меньше получают курсанты высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений со специфическими условиями обучения (или тех, которые имеют в своем составе подразделения военной подготовки), учреждений профессионального предвысшего военного образования и тому подобное.
Выплата для таких военных составляет 2300 гривен за полный месяц.
Важное уточнение — такое денежное обеспечение касается только тех курсантов, которые перед зачислением в вуз не служили.
Напомним, мы ранее писали о том, как осовременят выплаты для военных ВСУ в августе 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, какие дополнительные выплаты получат украинские военнослужащие в августе.
Читайте Новини.LIVE!