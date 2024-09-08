У ТЦК повідомили як обчислюється допомога при звільненні з військової служби

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Донецькому обласному ТЦК та СП нагадали порядок виплати одноразової допомоги військовослужбовцям, звільненим під час воєнного стану. Сума допомоги залежить від причин звільнення та тривалості служби, з урахуванням певних винятків.

Про це повідомила Судово-юридична газета у суботу, 7 вересня.

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Одноразова допомога при звільненні з військової служби

Одноразова грошова допомога для військовослужбовців, звільнених під час воєнного стану нараховується залежно від причин звільнення та кількості років служби.

Зокрема, військові, які звільняються через стан здоров'я, отримають 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. Така ж сума передбачена для тих, хто йде на пенсію за віком, через скорочення штатів або закінчення контракту за умови наявності вислуги понад 10 років. Мобілізованим і резервістам виплачують 4% від місячного забезпечення за кожен місяць служби, але не менше ніж 25% від суми.

Важливо, що при розрахунку допомоги не враховуються різноманітні винагороди, навіть ті, що встановлені постановою КМУ № 168.