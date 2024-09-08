В ТЦК сообщили как вычисляется помощь при увольнении с военной службы

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Донецком областном ТЦК и СП напомнили порядок выплаты единовременной помощи военнослужащим, уволенным во время военного положения. Сумма помощи зависит от причин увольнения и продолжительности службы с учетом определенных исключений.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета в субботу, 7 сентября.

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Единовременное пособие при увольнении с военной службы

Единовременное денежное пособие для военнослужащих, уволенных во время военного положения начисляется в зависимости от причин увольнения и количества лет службы.

В частности, военные, которые увольняются по состоянию здоровья, получат 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный год службы. Такая же сумма предусмотрена для тех, кто уходит на пенсию по возрасту, из-за сокращения штатов или окончания контракта при условии наличия выслуги более 10 лет. Мобилизованным и резервистам выплачивают 4% от месячного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% от суммы.

Важно, что при расчете пособия не учитываются разнообразные вознаграждения, даже установленные постановлением КМУ № 168.