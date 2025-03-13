Виплати для військових - які виплати отримують офіцери після закінчення військових вишів

Випускники військового навчального закладу. Фото: "Волинські новини"

Українські військові, які закінчили відповідні навчальні заклади, мають право на спеціальну підйомну допомогу і добові. Але це можливо лише тоді, коли вони після завершення військового вишу отримують офіцерські звання і призначення на посаду у ЗСУ.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати після завершення військових вишів

Військовослужбовці, які починають службу після завершення навчання у військових навчальних закладах, мають право на отримання додаткової грошової винагороди.

Це так звана підйомна допомога, а також добові виплати.

Кому саме нараховуються підйомні

Підйомна допомога нараховується тим військовослужбовцям, які після завершення військового навчального закладу отримали офіцерське звання, а також були призначені на посаду у населеному пункті поза місцем навчання.

Також підйомні виплачуються тим військовослужбовцям, які були призначені після закінчення військових навчальних закладів, термін навчання в яких становить менш як шість місяців, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації військового навчального закладу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому виплачується підйомна допомога у Збройних силах України.

Додамо, ми повідомляли про те, які виплати нараховуються офіцерам ЗСУ.