Выплаты для военных - какие выплаты получают офицеры после окончания военных вузов

Выпускники военного учебного заведения. Фото: "Волинські новини"

Украинские военные, которые закончили соответствующие учебные заведения, имеют право на специальную подъемную помощь и суточные. Но это возможно только тогда, когда они после завершения военного вуза получают офицерские звания и назначение на должность в ВСУ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты после завершения военных вузов

Военнослужащие, которые начинают службу после завершения обучения в военных учебных заведениях, имеют право на получение дополнительного денежного вознаграждения.

Это так называемая подъемная помощь, а также суточные выплаты.

Кому именно начисляются подъемные

Подъемная помощь начисляется тем военнослужащим, которые после завершения военного учебного заведения получили офицерское звание, а также были назначены на должность в населенном пункте вне места учебы.

Также подъемные выплачиваются тем военнослужащим, которые были назначены после окончания военных учебных заведений, срок обучения в которых составляет менее шести месяцев, на должности в воинские части, расположенные в пункте дислокации военного учебного заведения.

Напомним, мы ранее писали о том, кому выплачивается подъемное пособие в Вооруженных силах Украины.

Добавим, мы сообщали о том, какие выплаты начисляются офицерам ВСУ.