Выплаты для военных - какие выплаты получают офицеры после окончания военных вузов

Выплаты для выпускников военных вузов — что известно
Украинские военные, которые закончили соответствующие учебные заведения, имеют право на специальную подъемную помощь и суточные. Но это возможно только тогда, когда они после завершения военного вуза получают офицерские звания и назначение на должность в ВСУ.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты после завершения военных вузов
Военнослужащие, которые начинают службу после завершения обучения в военных учебных заведениях, имеют право на получение дополнительного денежного вознаграждения.
Это так называемая подъемная помощь, а также суточные выплаты.
Кому именно начисляются подъемные
Подъемная помощь начисляется тем военнослужащим, которые после завершения военного учебного заведения получили офицерское звание, а также были назначены на должность в населенном пункте вне места учебы.
Также подъемные выплачиваются тем военнослужащим, которые были назначены после окончания военных учебных заведений, срок обучения в которых составляет менее шести месяцев, на должности в воинские части, расположенные в пункте дислокации военного учебного заведения.
Напомним, мы ранее писали о том, кому выплачивается подъемное пособие в Вооруженных силах Украины.
Добавим, мы сообщали о том, какие выплаты начисляются офицерам ВСУ.
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