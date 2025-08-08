Виплати в ЗСУ серпень - скільки отримають інструктори навчальних центрів

Інструктор навчального центру. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

В навчальних центрах Збройних сил України працюють фахівці інструкторсько-викладацького складу. Рівень виплат для інструкторів НЦ дещо відрізняється від грошового забезпечення інших військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Інструктори навчальних центрів ЗСУ

Однією із складових системи мобілізації військовозобов’язаного населення є навчальні центри, до яких направляють усіх громадян із територіальних центрів комплектування.

Керівництво та інструкторський склад навчальних центрів також є частиною Збройних сил України.

Відповідно, грошове забезпечення інструкторів навчальних центрів є відповідним до грошового забезпечення в ЗСУ.

Виплати для інструкторів НЦ

Разом з тим, виплати для інструкторів НЦ, які здійснюються у період дії воєнного стану, дещо відрізняються від тих виплат, які отримують військовослужбовці у бригадах ЗСУ.

Згідно з інформацією Міністерства оборони України, щомісячна виплата для інструкторів та керівництва навчальних центрів у особливий період становить від 15 до 30 тисяч гривень.

