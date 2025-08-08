Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Виплати для інструкторів НЦ у серпні — який розмір

Виплати для інструкторів НЦ у серпні — який розмір

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 05:43
Виплати в ЗСУ серпень - скільки отримають інструктори навчальних центрів
Інструктор навчального центру. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

В навчальних центрах Збройних сил України працюють фахівці інструкторсько-викладацького складу. Рівень виплат для інструкторів НЦ дещо відрізняється від грошового забезпечення інших військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Інструктори навчальних центрів ЗСУ

Однією із складових системи мобілізації військовозобов’язаного населення є навчальні центри, до яких направляють усіх громадян із територіальних центрів комплектування.

Керівництво та інструкторський склад навчальних центрів також є частиною Збройних сил України.

Відповідно, грошове забезпечення інструкторів навчальних центрів є відповідним до грошового забезпечення в ЗСУ.

Виплати для інструкторів НЦ

Разом з тим, виплати для інструкторів НЦ, які здійснюються у період дії воєнного стану, дещо відрізняються від тих виплат, які отримують військовослужбовці у бригадах ЗСУ.

Згідно з інформацією Міністерства оборони України, щомісячна виплата для інструкторів та керівництва навчальних центрів у особливий період становить від 15 до 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є доплати для військовослужбовців ЗСУ в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зміниться грошове забезпечення військових у серпні 2025 року.

виплати ЗСУ фінанси військовослужбовці навчальні центри
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації