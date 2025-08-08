Видео
Выплаты для инструкторов УЦ в августе — какой размер

Выплаты для инструкторов УЦ в августе — какой размер

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 05:43
Выплаты в ВСУ август - сколько получат инструкторы учебных центров
Инструктор учебного центра. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

В учебных центрах Вооруженных сил Украины работают специалисты инструкторско-преподавательского состава. Уровень выплат для инструкторов УЦ несколько отличается от денежного обеспечения других военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Инструкторы учебных центров ВСУ

Одной из составляющих системы мобилизации военнообязанного населения являются учебные центры, в которые направляют всех граждан из территориальных центров комплектования.

Руководство и инструкторский состав учебных центров также является частью Вооруженных сил Украины.

Соответственно, денежное обеспечение инструкторов учебных центров соответствует денежному обеспечению в ВСУ.

Выплаты для инструкторов УЦ

Вместе с тем, выплаты для инструкторов УЦ, которые осуществляются в период действия военного положения, несколько отличаются от тех выплат, которые получают военнослужащие в бригадах ВСУ.

Согласно информации Министерства обороны Украины, ежемесячная выплата для инструкторов и руководства учебных центров в особый период составляет от 15 до 30 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, какими являются доплаты для военнослужащих ВСУ в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, изменится ли денежное обеспечение военных в августе 2025 года.

выплаты ВСУ финансы военнослужащие учебные центры
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
