Выплаты в ВСУ август - сколько получат инструкторы учебных центров

Выплаты для инструкторов УЦ в августе — какой размер
В учебных центрах Вооруженных сил Украины работают специалисты инструкторско-преподавательского состава. Уровень выплат для инструкторов УЦ несколько отличается от денежного обеспечения других военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Инструкторы учебных центров ВСУ
Одной из составляющих системы мобилизации военнообязанного населения являются учебные центры, в которые направляют всех граждан из территориальных центров комплектования.
Руководство и инструкторский состав учебных центров также является частью Вооруженных сил Украины.
Соответственно, денежное обеспечение инструкторов учебных центров соответствует денежному обеспечению в ВСУ.
Выплаты для инструкторов УЦ
Вместе с тем, выплаты для инструкторов УЦ, которые осуществляются в период действия военного положения, несколько отличаются от тех выплат, которые получают военнослужащие в бригадах ВСУ.
Согласно информации Министерства обороны Украины, ежемесячная выплата для инструкторов и руководства учебных центров в особый период составляет от 15 до 30 тысяч гривен.
