Виплати військовим за контрактом 2025 - розмір винагороди

Виплата за перший контракт ЗСУ — яким є розмір у 2025 році
Військовослужбовці, які підписують перший контракт зі Збройними силами України, мають право на отримання одноразової грошової допомоги.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплата за перший контракт
Військовослужбовці, які починають службу у Збройних силах України, мають право на одноразову допомогу.
Ця допомога надається під час підписання першого строкового контракту із ЗСУ.
Розмір цієї допомоги варіюється залежно від того, хто саме підписує контракт з українською армією.
Розміри виплати для рядових і офіцерів
У 2025 році встановлено наступні розміри виплати за перший контракт.
Найбільше отримують офіцери, які підписують контракт терміном щонайменше на один рік. Розмір виплати становить у такій ситуації 30 280 грн.
Сержанти та старшини, які підписуються контракт не менш ніж на три роки, отримають виплату розміром 27 252 грн.
А рядові за той самий термін першого контракту отримають одноразову виплату розміром 24 224 грн.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки платитимуть військовим у ЗСУ з березня 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовослужбовців отримає додаткові 100 тисяч гривень у березні.
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