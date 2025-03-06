Виплати військовим за контрактом 2025 - розмір винагороди

Гроші для військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці, які підписують перший контракт зі Збройними силами України, мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплата за перший контракт

Військовослужбовці, які починають службу у Збройних силах України, мають право на одноразову допомогу.

Ця допомога надається під час підписання першого строкового контракту із ЗСУ.

Розмір цієї допомоги варіюється залежно від того, хто саме підписує контракт з українською армією.

Розміри виплати для рядових і офіцерів

У 2025 році встановлено наступні розміри виплати за перший контракт.

Найбільше отримують офіцери, які підписують контракт терміном щонайменше на один рік. Розмір виплати становить у такій ситуації 30 280 грн.

Сержанти та старшини, які підписуються контракт не менш ніж на три роки, отримають виплату розміром 27 252 грн.

А рядові за той самий термін першого контракту отримають одноразову виплату розміром 24 224 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки платитимуть військовим у ЗСУ з березня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовослужбовців отримає додаткові 100 тисяч гривень у березні.