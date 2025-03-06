Выплаты военным по контракту 2025 - размер вознаграждения

Деньги для военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие, которые подписывают первый контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на получение единовременной денежной помощи.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплата за первый контракт

Военнослужащие, которые начинают службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на единовременное пособие.

Эта помощь предоставляется при подписании первого срочного контракта с ВСУ.

Размер этой помощи варьируется в зависимости от того, кто именно подписывает контракт с украинской армией.

Размеры выплаты для рядовых и офицеров

В 2025 году установлены следующие размеры выплаты за первый контракт.

Больше всего получают офицеры, которые подписывают контракт сроком минимум на один год. Размер выплаты составляет в такой ситуации 30 280 грн.

Сержанты и старшины, которые подписываются контракт не менее чем на три года, получат выплату в размере 27 252 грн.

А рядовые за тот же срок первого контракта получат единовременную выплату в размере 24 224 грн.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько будут платить военным в ВСУ с марта 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих получит дополнительные 100 тысяч гривен в марте.