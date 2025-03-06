Выплаты военным по контракту 2025 - размер вознаграждения

Выплата за первый контракт ВСУ — каков размер в 2025 году
Военнослужащие, которые подписывают первый контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на получение единовременной денежной помощи.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплата за первый контракт
Военнослужащие, которые начинают службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на единовременное пособие.
Эта помощь предоставляется при подписании первого срочного контракта с ВСУ.
Размер этой помощи варьируется в зависимости от того, кто именно подписывает контракт с украинской армией.
Размеры выплаты для рядовых и офицеров
В 2025 году установлены следующие размеры выплаты за первый контракт.
Больше всего получают офицеры, которые подписывают контракт сроком минимум на один год. Размер выплаты составляет в такой ситуации 30 280 грн.
Сержанты и старшины, которые подписываются контракт не менее чем на три года, получат выплату в размере 27 252 грн.
А рядовые за тот же срок первого контракта получат единовременную выплату в размере 24 224 грн.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько будут платить военным в ВСУ с марта 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих получит дополнительные 100 тысяч гривен в марте.
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