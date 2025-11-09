У січні 2026 року педагогів відправлять у неоплачувані відпустки — заява нардепа

Вчителька. Фото ілюстративне: pexels.com

Упродовж січня професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів відправлятимуть у відпустки. Оплачувати цей відпочинок не планують.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в суботу, 8 листопада, заявив народний депутат Сергій Власенко.

Читайте також:

Неоплачувані відпустки для викладачів

За словами нардепа, причиною такої ситуації в навчальних закладах є відсутність в уряду стратегічного бачення розвитку економіки та освіти.

"Не перший рік так, коли відправляють у неоплачувану відпустку. Це ж один і той самий уряд. Як би ми його не називали, це уряд президента. Це не уряд Свириденко. Це не уряд Гончарука. Це не уряд Шмигаля", — наголосив Власенко.

Нагадаємо, зарплату вчителям хочуть підвищити до рівня трьох мінімальних. Такі зміни можуть впровадити від початку нового навчального року.

Також ми повідомляли, що чоловіки, які працюють у сфері освіти, не підлягають призову, а від 1 листопада можуть автоматично продовжити відстрочку. Щоправда, це стосується лише тих, хто працює щонайменше на 0,75 ставки.