Україна
Военная экономика Преподаватели уйдут в отпуска без оплаты — подробности от нардепа

Преподаватели уйдут в отпуска без оплаты — подробности от нардепа

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 07:30
обновлено: 07:36
В январе 2026 года педагогов отправят в неоплачиваемые отпуска — заявление нардепа
Учительница. Фото иллюстративное: pexels.com

В течение января профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений будут отправлять в отпуска. Оплачивать этот отдых не планируют.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в субботу, 8 ноября, заявил народный депутат Сергей Власенко.

Читайте также:

Неоплачиваемые отпуска для преподавателей

По словам нардепа, причиной такой ситуации в учебных заведениях является отсутствие у правительства стратегического видения развития экономики и образования.

"Не первый год так, когда отправляют в неоплачиваемый отпуск. Это же одно и то же правительство. Как бы мы его ни называли, это правительство президента. Это не правительство Свириденко. Это не правительство Гончарука. Это не правительство Шмыгаля", — подчеркнул Власенко.

Напомним, зарплату учителям хотят повысить до уровня трех минимальных. Такие изменения могут внедрить с начала нового учебного года.

Также мы сообщали, что мужчины, которые работают в сфере образования, не подлежат призыву, а с 1 ноября могут автоматически продлить отсрочку. Правда, это касается только тех, кто работает минимум на 0,75 ставки.

