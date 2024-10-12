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Військовий льотчик розповів, скільки заробляє пілот в Україні

12 жовтня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Скільки заробляє військовий пілот в Україні — льотчик відповів
Військовий пілот з позивним "Вікінг". Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні заробітна плата військових пілотів зросла на 130 відсотків від початку повномасштабного вторгнення Росії. При цьому до великої війни вони отримували гроші, яких ледь вистачало на життя, якщо чоловік мав дружину та дитину.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів пілот 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ з позивним "Вікінг".

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"Вікінг" зазначив, що до повномасштабної війни в Україні заробітна плата військових льотчиків була не дуже велика. Через це було багато скандалів, і напередодні вторгнення РФ, приблизно за місяць, зарплати швидко зросли.

"Грошей багато не буває, але якщо брати зарплату, яка була до повномасштабного вторгнення, це була сума, якої, чесно кажучи, не вистачало просто для життя, якщо є дитина та дружина. Було дуже багато скандалів з приводу того, що у військових зарплата не така, яка вона може бути. І потім, вже перед початком повномасштабного вторгнення зарплату дуже швидко підняли. Це було десь за місяць до вторгнення", — розповів пілот.

За його словами, льотчиків в Україні цінували в до 24 лютого 2022 року. Під час інтерв'ю "Вікінг" пояснив, чому важлива армійська авіація.

"На прикладі 2014-2015 років, я не виконував тоді ніяких завдань, тому що був ще курсантом, але з розповідей побратимів, які брали участь у цих завданнях… вони показали, що армійська авіація — це дуже важлива складова в армії, яка мобільно може виконувати різні завдання: десантування військ, зупинити колону ворожої техніки та дуже швидко доставити поранених до шпиталю, щоб надати їм медичну допомогу", — додав військовий.

Станом на зараз "Вікінг" є пілотом вертольоту Мі-24 та виконує бойові завдання, завдаючи втрат в техніці та особовому складі ворога.

Нагадаємо, на цьому тижні в ефірі Вечір.LIVE очільник штабного благодійного фонду 3 ОШБр Олег Петренко розповів, що зарплата військових на передовій коливається від 120 до 140 тисяч гривень на місяць. Вона залежить від звання та кількість днів перебування в окопах.

Також ми писали про те, що зарплата Президента України Володимира Зеленського значно нижча, ніж у більшості світових лідерів. Водночас якщо порівнювати доходи президентів з ВВП на душу населення, український президент має певні переваги у фінансовій стабільності.

ЗСУ літак гроші зарплатня війна в Україні пілоти

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