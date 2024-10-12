Сколько зарабатывает военный пилот в Украине — ответ летчика

Военный пилот с позывным "Викинг". Фото: скриншот

В Украине заработная плата военных пилотов выросла на 130 процентов с начала полномасштабного вторжения России. При этом до начала большой войны они получали деньги, которых едва хватало на жизнь, если у мужчины была жена и ребенок.

Об этом в интервью ТСН рассказал пилот 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ с позывным "Викинг".

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Что сказал военный по поводу зарплаты

"Викинг" отметил, что до полномасштабной войны в Украине заработная плата военных летчиков была не слишком большая. В связи с этим было много скандалов, но накануне вторжения РФ, примерно за месяц, зарплаты быстро выросли.

"Денег много не бывает, но если брать зарплату, которая была до полномасштабного вторжения, это была сумма, которой, честно говоря, не хватало просто для жизни, если есть ребенок и жена. Было очень много скандалов по поводу того, что у военных зарплата не такая, какая она может быть. И потом, уже перед началом полномасштабного вторжения зарплату очень быстро подняли. Это было где-то за месяц до вторжения", — рассказал пилот.

По его словам, летчиков в Украине ценили и до 24 февраля 2022 года. В интервью "Викинг" объяснил, почему важна армейская авиация.

"На примере 2014-2015 годов, я не выполнял тогда никаких задач, потому что был еще курсантом, но по рассказам собратьев, участвовавших в этих задачах… они показали, что армейская авиация — это очень важная составляющая в армии, которая мобильно может выполнять разные задачи: десантирование войск, остановить колонну вражеской техники и очень быстро доставить раненых в госпиталь, чтобы оказать им медицинскую помощь", — добавил военный.

По состоянию на сегодняшний день "Викинг" является пилотом вертолета Ми-24 и выполняет боевые задачи, нанося потери в технике и личном составе врага.

Напомним, на этой неделе в эфире Вечір.LIVE глава штабного благотворительного фонда 3-й ОШБр Олег Петренко рассказал, что зарплата военных на передовой колеблется от 120 до 140 тысяч гривен в месяц. Она зависит от звания и количества дней пребывания в окопах.

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